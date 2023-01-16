В Украине появились недорогие пикапы британской марки (фото)

MG T60 — 5,3-метровый рамный пикап с полным приводом и хорошей проходимостью. Модель предложена в бензиновой и дизельной версиях.

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Пикап MG T60 (на некоторых рынках он известен как Maxus T60) представлен в 2016 году. Его выпускают на мощностях китайского концерна SAIC, которому принадлежит британская марка.

[ + – ] Грузоподъемность авто составляет 925 кг Фото: autocentre.ua

У авто сдержанный дизайн с выраженными крыльями и широкой решеткой радиатора. Модель предлагают в двухдверной и четырехдверной версиях. По габаритах она сопоставима с Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

Размеры MG T60:

Длина — 5365 мм

Ширина — 1900 мм

Высота — 1852 мм

Колесная база — 3155 мм

[ + – ] Модель предложена в бензиновой и дизельной версиях Фото: autocentre.ua

Пикап MG T60 оснащают 2,4-литровым 143-сильным бензиновым двигателем и 2,8-литровым турбодизелем на 150 л. с. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 13 с, во втором — 11 с. Грузоподъемность авто — 925 кг.

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Автомобиль комплектуют механическими КПП на 5 и 6 ступеней, а полный привод дополнен понижающей передачей. Клиренс составляет 215 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 550 мм. Комплектация MG T60 включает двухзонный климат-контроль, парктроник и систему стабилизации.

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