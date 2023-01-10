General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото)

MG Hector создан на базе кроссовера Chevrolet Captiva второго поколения. Кроссовер предложен в версиях на 5, 6 и 7 мест и доступен в бензиновой и дизельной модификациях.

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Опубликованы первые фото нового MG Hector. Кроссовер презентуют завтра на автошоу в Дели, а вскоре после этого он поступит в продажу по цене от 17 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.

[ + – ] Модель доступна в бензиновой и дизельной версиях Фото: MG

Кроссовер MG Hector известен с 2019 года. Это совместная разработка концернов SAIC и General Motors, а его близкими родственниками являются новый Chevrolet Captiva второго поколения и Baojun 530.

Теперь модель прошла модернизацию. Новый MG Hector Plus узнается по огромной решетке радиатора и "двухэтажным" фарам. Также заменены бамперы и фонари и предложены новые колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов.

[ + – ] На центральной панели установлен огромный тачскрин Фото: MG

В салоне MG Hector 2023 установлена новая центральная консоль с измененным рычагом КПП. Виртуальная панель приборов стала стандартной, а сенсорный дисплей мультимедиа увеличен до 14 дюймов в диагонали. Как и прежде, предложены версии на 5, 6 и 7 мест.

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Все MG Hector 2023 теперь оснащены адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения и контроля полосы движения. Топовая версия получила кожаный салон, бесключевой доступ, климат-контроль, панорамную крышу, навигацию и камеру заднего вида.

[ + – ] Предложены варианты модели на 5, 6 и 7 мест Фото: MG

Кроссовер MG доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 147 л. с. производства General Motors и 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем Fiat. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор.

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