В Украине появится недорогой британский конкурент Nissan Leaf: подробности и цены (фото)

MG 4 — электрический хэтчбек С-класса с богатым оснащением. Модель будет доступна в версиях мощностью 170 и 204 л. с., а ее запас хода составит от 350 до 435 км.

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Появились новые подробности про электромобиль MG 4 в Украине. Хэтчбек должен появиться на нашем рынке в конце февраля и будет стоить от 986 738 гривен. Об этом сообщает официальный сайт MG.

Новый MG 4 – заднеприводная модель С-класса, которая является более доступным конкурентом Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Ее выпускают на мощностях китайского концерна SAIC. Хэтчбек достигает 4,29 м в длину при колесной базе в 2,7 м и отличается рубленным дизайном с выраженным "носом" и раскосыми диодными фарами.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет от 350 до 435 км Фото: MG

В салоне во всех MG 4 2023 предусмотрены виртуальная панель приборов и 10-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 363-1177 л.

Электромобиль MG 4 в Украине предложат в двух богато оснащенных версиях. Базовый вариант STD получил бесключевой доступ, климат-контроль, датчик света, парктроник. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

[ + – ] В Украине предложат богато оснащенные версии модели Фото: MG

Более дорогая версия Luxury (от 1 184 453 гривен) добавляет камеры кругового обзора, электропривод водительского кресла, подогрев сидений и навигацию.

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Версии отличаются и силовыми установками. В STD установлены 170-сильный мотор и батарея на 51 кВт∙ч. Электрокар MG разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с и может проехать 350 км без подзарядки.

Вариант Luxury получил мотор на 204 л. с. и батарею емкостью 64 кВт∙ч. Он тяжелее и медленнее (7,9 с до сотни), но зато обладает запасом хода в 435 км.

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