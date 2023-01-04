В Україні з'явиться недорогий британський конкурент Nissan Leaf: подробиці та ціни (фото)

MG 4 — електричний хетчбек С-класу з багатим обладнанням. Модель буде доступна у версіях потужністю 170 та 204 к. с., а її запас ходу становитиме від 350 до 435 км.

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З'явилися нові подробиці про електромобіль MG4 в Україні. Хетчбек має з'явитися на нашому ринку наприкінці лютого та коштуватиме від 986 738 гривень. Про це повідомляє офіційний сайт MG.

Новий MG 4 — задньопривідна модель С-класу, яка є доступнішим конкурентом Nissan Leaf та Volkswagen ID.3. Її випускають на потужностях китайського концерну SAIC. Хетчбек досягає 4,29 м у довжину з колісною базою в 2,7 м і відрізняється рубаним дизайном з вираженим носом та розкосими діодними фарами.

[ + – ] Запас ходу електрокара становить від 350 до 435 км Фото: MG

У салоні у всіх MG 4 2023 передбачені віртуальна панель приладів та 10-дюймовий тачскрин. Об'єм багажника становить 363-1177 л.

Електромобіль MG 4 в Україні запропонують у двох багато оснащених версіях. Базовий варіант STD отримав безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, парктронік. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон.

[ + – ] В Україні запропонують багато оснащені версії моделі Фото: MG

Дорожча версія Luxury (від 1 184 453 гривень) додає камери кругового огляду, електропривід крісла водія, підігрів сидінь і навігацію.

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Версії відрізняються силовими установками. У STD встановлені 170-сильний двигун і батарея на 51 кВт∙год. Електрокар MG розганяється до 100 км/год за 7,7 секунди і може проїхати 350 км без підзарядки.

Варіант Luxury отримав двигун на 204 к. с. та батарею місткістю 64 кВт∙год. Він важчий і повільніший (7,9 с до сотні), зате має запас ходу в 435 км.

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