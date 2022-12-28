В Украине появится новый кроссовер Toyota Corolla: подробности и характеристики (фото)

Toyota Corolla Cross занимает нишу между моделями Yaris Cross и RAV4. Кроссовер предложат в гибридной версии.

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На украинский рынок выходит новая Toyota Corolla Cross. На компактный кроссовер уже принимаются заказы и авто появятся в нашей стране в начале 2023 года. Об этом сообщает представительство Toyota в Украине.

[ + – ] Кроссовер занимает нишу между Toyota Yaris Cross и RAV4 Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross 2022 – полностью новая модель японской марки, занимающая нишу между Toyota Yaris Cross и RAV4. Она достигает 4460 мм в длину и 1820 мм в ширину при колесной базе в 2640 мм. Как следует из названия, авто построено на платформе Toyota Corolla.

[ + – ] Модель будет доступна исключительно в гибридной версии Фото: Toyota

Кроссовер Toyota отличается сдержанным дизайном. У автомобиля раскосые фары и слегка расширенные крылья.

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Среди особенностей салона – 12,3-дюймовый дисплей на панели приборов и тачскрин с диагональю 10,5 дюйма. Объем багажника составляет 403-1321 л.

[ + – ] Кроссовер получил виртуальную панель приборов Фото: Toyota

Оснащение включает 8 подушек безопасности, а среди доступных опций – электропривод двери багажника с сенсором открытия, адаптивный круиз-контроль и система упреждения столкновений на перекрестках.

[ + – ] Объем багажника составляет 403-1321 л Фото: Toyota

На первых порах новая Toyota Corolla Cross будет предложена в гибридной версии с 2,0-литровой бензиновой четверкой и электромотором общей мощностью 197 л. с. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,6 с и расходует в среднем 6,3 л/100 км.

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