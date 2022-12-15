В Украине стартуют продажи нового кроссовера Nissan X-Trail 2022: подробности и цены

Nissan X-Trail 2022 богаче оснащен и доступен в версиях на 5 или 7 мест. В Украине кроссовер предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и экономичной гибридной установкой e-Power.

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Новый Nissan X-Trail четвертого поколения едет в Украину. Уже объявлена стоимость модели: кроссовер будет доступен по цене от 1 193 000 гривен. Информация о новинке появилась на официальном сайте Nissan в Украине.

[ + – ] Кроссовер предложен в бензиновых и гибридных версиях Фото: Nissan

Nissan X-Trail 2022 кардинально изменился внешне. В его дизайне преобладают грани, а передняя оптика стала "двухэтажной" и диодной уже в базовом варианте. В салоне в более дорогих версиях появились виртуальная панель приборов и 12,3-дюймовый тачскрин.

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Характеристики Nissan X-Trail 2022

Кроссовер Nissan X-Trail в Украине предложат в исполнении на 5 и 7 мест. Начальный вариант с бензиновым 1,5-литровым турбомотором на 163 л. с. будет исключительно переднеприводным, а вот гибрид Nissan X-Trail e-Power стоимостью от 1 444 560 гривен можно выбрать с передним приводом (204 л. с.) или полным (213 л. с.). К слову, версия e-Power очень экономичная – расходует 5,5 л/100 км в смешанном цикле.

[ + – ] В салоне появились виртуальный щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин Фото: Nissan

Комплектации Nissan X-Trail в Украине

Базовая комплектация Nissan X-Trail 2022 расширена и теперь включает диодные фары, 18-дюймовые диски, запуск с кнопки, кондиционер парктроник, датчики дождя и света. Также обязательными для всех X-Trail являются адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля "слепых" зон, удержания в полосе и слежения за усталостью водителя.

[ + – ] Предложены версии модели на 5 и 7 мест Фото: Nissan

"Средний" вариант N-Connecta (от 1 399 710 гривен) добавляет трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, подогрев сидений и руля. В топовой комплектации Tekna+ (от 1 679 150 гривен) салон отделан кожей, предусмотрены проекция на лобовое стекло, 19-дюймовые диски, акустика Bose, электропривод сидений и двери багажника.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan презентовал экономичный семейный автомобиль стоимостью от $20 000.

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