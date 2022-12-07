На украинский рынок выходит новый Opel Astra 2022: характеристики и цены (фото)

У нового Opel Astra 2022 свежий граненый дизайн, а комплектация модели существенно расширена. Хэтчбек предложен в бензиновой и дизельной модификациях.

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Новый Opel Astra шестого поколения выходит на украинский рынок. Хэтчбек уже доступен для заказа. Об этом сообщает официальный сайт Opel в Украине.

[ + – ] Хэтчбек оснащают 130-сильными бензиновыми и дизельными двигателями Фото: Opel

Opel Astra 2022 кардинально изменился внешне – в дизайне преобладают грани. В салон появились виртуальная панель приборов и повернутый к водителю тачскрин, а объем багажника вырос до 422 л.

Цена Opel Astra в Украине стартует с 999 900 гривен за версию с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 130 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Такой хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 10,7 с, развивает 210 км/ч и расходует в среднем 5,9 л/100 км.

[ + – ] Комплектация Opel Astra расширена Фото: Opel

Вариант с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем и автоматом стоит от 1 045 600 гривен. Он медленнее (12,1 с до сотни и максимальные 203 км/ч), но экономичнее – 3,8 л/100 км в смешанном цикле.

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Базовая комплектация Opel Astra 2022 включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, подогрев руля и сидений. Также обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков и усталости водителя.

[ + – ] В салоне на передней панели появились два дисплея Фото: Opel

Топовый вариант Elegance (от 1 093 000 грн) добавляет камеру заднего вида, раздельный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для пробок.

Ранее Фокус сообщал, что новый Opel Astra впервые получил электрическую версию. Запас хода хэтчбека превышает 400 км.