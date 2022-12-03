Компактный электрокар Opel превратили в яркий спорткар: управлять им можно без прав (фото)
Opel Rocks e-xtreme — конкурсная работа начинающего немецкого дизайнера. Миниатюрный электрокар получил внедорожные шины и огромное антикрыло.
Опубликованы первые изображения Opel Rocks e-xtreme. Экстремальный концепт-кар презентуют в 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Новый Opel Rocks e-xtreme — работа немецкого дизайнера Лукаса Вензхофера. Именно этот проект стал победителем конкурса работ молодых стилистов, проведенного Opel, и поэтому его воплотят в металле.
Лукас Вензхофер превратил миниатюрный электрокар Opel Rocks-e в невероятный спорткар для ралли-кросса. Автомобилю расширили колесные арки и установили внедорожные шины. Появились огромное антикрыло на крыше и стальные дуги. Кроме того, дизайнер добавил осветительные приборы и увеличил клиренс.
Силовая установка Opel Rocks-e осталась без изменений. Небольшой 2,4-метровый электрокар оснащен скромным мотором мощностью 8 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 5,5 кВтч. Он разгоняется до 45 км/ч и обладает запасом хода в 75 км.
Поскольку электромобиль Opel Rocks-e маломощный и не очень быстрый, то во многих европейских странах им можно управлять без водительских прав. Мало того, за руль разрешается садиться подросткам возрастом от 15 лет.
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