Компактный электрокар Opel превратили в яркий спорткар: управлять им можно без прав (фото)

Opel Rocks e-xtreme — конкурсная работа начинающего немецкого дизайнера. Миниатюрный электрокар получил внедорожные шины и огромное антикрыло.

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Опубликованы первые изображения Opel Rocks e-xtreme. Экстремальный концепт-кар презентуют в 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Электромобиль подготовили к ралли Фото: Stellantis

Новый Opel Rocks e-xtreme — работа немецкого дизайнера Лукаса Вензхофера. Именно этот проект стал победителем конкурса работ молодых стилистов, проведенного Opel, и поэтому его воплотят в металле.

[ + – ] На крыше появились стальные дуги Фото: Stellantis

Лукас Вензхофер превратил миниатюрный электрокар Opel Rocks-e в невероятный спорткар для ралли-кросса. Автомобилю расширили колесные арки и установили внедорожные шины. Появились огромное антикрыло на крыше и стальные дуги. Кроме того, дизайнер добавил осветительные приборы и увеличил клиренс.

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Силовая установка Opel Rocks-e осталась без изменений. Небольшой 2,4-метровый электрокар оснащен скромным мотором мощностью 8 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 5,5 кВтч. Он разгоняется до 45 км/ч и обладает запасом хода в 75 км.

[ + – ] Сзади установлено антикрыло Фото: Stellantis

Поскольку электромобиль Opel Rocks-e маломощный и не очень быстрый, то во многих европейских странах им можно управлять без водительских прав. Мало того, за руль разрешается садиться подросткам возрастом от 15 лет.

Ранее Фокус рассказывал, что электрокар Opel Rocks-e получил необычную пожарную версию.

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