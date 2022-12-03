Компактний електрокар Opel перетворили на яскравий спорткар: керувати ним можна без прав (фото)

Opel Rocks e-xtreme — конкурсна робота німецького дизайнера-початківця. Мініатюрний електрокар отримав позашляхові шини та величезне антикрило.

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Опубліковано перші зображення Opel Rocks e-xtreme. Екстремальний концепт-кар презентують у 2023 році. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Електромобіль підготували до ралі Фото: Stellantis

Новий Opel Rocks e-xtreme — робота німецького дизайнера Лукаса Вензхофера. Саме цей проєкт став переможцем конкурсу робіт молодих стилістів, проведеного Opel, і тому його втілять у металі.

[ + – ] На даху з'явилися сталеві дуги Фото: Stellantis

Лукас Вензхофер перетворив мініатюрний електрокар Opel Rocks-e на неймовірний спорткар для ралі-кросу. Автомобілю розширили колісні арки та встановили позашляхові шини. З'явилися величезне антикрило на даху та сталеві дуги. Крім того, дизайнер додав освітлювальні прилади та збільшив кліренс.

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Силова установка Opel Rocks-e залишилася без змін. Невеликий 2,4-метровий електрокар оснащений скромним двигуном потужністю 8 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 5,5 кВтг. Він розганяється до 45 км/год і має запас ходу в 75 км.

[ + – ] Ззаду встановлено антикрило Фото: Stellantis

Оскільки електромобіль Opel Rocks-e малопотужний і не дуже швидкий, то в багатьох європейських країнах ним можна керувати без прав водія. До того ж, за кермо дозволяється сідати підліткам віком від 15 років.

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