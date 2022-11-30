Великий багажник та запас ходу понад 400 км: представлений електромобіль Opel Astra (фото)

В Opel Astra вперше з'явилася електрична модифікація. Електромобіль запропонують у кузовах хетчбек та універсал.

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Новий Opel Astra 2023 отримав електричну версію. Продаж електрокара стартує навесні за ціною близько 40 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

[ + – ] Електрокар Opel Astra дізнається за зміненим переднім бампером Фото: Stellantis

Як і очікувалося, Opel Astra Electric оснастили силовою установкою від спорідненого хетбека Peugeot 308. Електрокар отримав 156-сильний мотор та акумуляторну батарею на 54 кВт∙год.

Електромобіль Opel Astra здатний розвинути 170 км/год і має запас ходу 416 км. Заряджання батареї у швидкому режимі (потужністю до 100 кВт) на 80% займає близько півгодини.

[ + – ] Запас ходу складає 416 км. Фото: Stellantis

Новий Opel Astra Electric доступний не тільки як хетчбек, але і в кузові універсал. В останньому випадку електромобіль має дуже місткий багажник об'ємом 516-1553 л.

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Візуально електромобіль Opel Astra практично не відрізняється від бензинових та гібридних версій моделі – його видають лише 18-дюймові диски та змінений дизайн переднього бампера.

[ + – ] Комплектація електричної версії розширена Фото: Stellantis

У салоні встановлені спортивні сидіння, які опція для інших Astra. Крім того, комплектацію поповнили адаптивні фари, проекція на лобове скло та система напівавтономного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Opel Astra невдовзі з'явиться в Україні. Першими на наш ринок вийдуть бензинові та дизельні версії.