Як збільшити запас ходу електромобіля взимку в мороз: прості поради

Взимку батарея електромобіля розряджається швидше, а ще її заряд суттєво зменшує використання обігрівача. Втім, за умови правильної експлуатації запас ходу можна збільшити.

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Ні для кого не секрет, що запас ходу електромобілів узимку суттєво зменшується. На морозі батарея розряджається сильніше і в умовах постійних перебоїв з електроенергією це може стати справжньою проблемою для власників. У Ford підготували поради щодо зимової експлуатації електрокарів, які є особливо актуальними для українців.

[ + – ] В мороз акумуляторна батарея розряджається швидше Фото: Ford

У мороз на запас ходу електрокара впливають три фактори. Це не лише підвищений розряд батареї в холодну погоду, а й великі енерговтрати, а також витрати на обігрів салону. Вплив цих чинників можна зменшити найпростішими способами.

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Як збільшити запас ходу електромобіля в мороз:

Слід якнайчастіше паркувати електрокар у теплі — в гаражі або на підземному паркінгу; Бажано максимально тримати електромобіль підключеним до зарядного пристрою; Необхідно прогрівати авто до поїздки, поки воно заряджається; Потрібно частіше використовувати підігрів керма і сидінь — вони набагато менш енерговитратні, ніж пічка та клімат-контроль; Важливо зчищати сніг з авто — він збільшує масу та погіршує аеродинаміку; Бажано відмовитися від активної їзди та легше натискати на педаль газу; Слід регулярно перевіряти тиск у шинах — на морозі він знижується, що збільшує енергоспоживання.

Раніше Фокус розповідав, що деякі електромобілі можуть допомогти при відключеннях електроенергії та стати альтернативою генератора.