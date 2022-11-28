Как увеличить запас хода электромобиля зимой в мороз: простые советы

Зимой батарея электромобиля разряжается быстрее, а еще ее заряд существенно уменьшает использование отопителя. Впрочем, при правильной эксплуатации запас хода можно увеличить.

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Ни для кого не секрет, что запас хода электромобилей зимой существенно уменьшается. На морозе батарея разряжается сильнее и в условиях постоянных перебоев с электроэнергией это может оказаться настоящей проблемой для владельцев. В Ford подготовили советы по зимней эксплуатации электрокаров, которые являются особенно актуальными для украинцев.

[ + – ] В мороз аккумуляторная батарея разряжается быстрее Фото: Ford

В мороз на запас хода электрокара влияют три фактора. Это не только повышенный разряд батареи в холодную погоду, но и большие энергопотери, а также затраты на обогрев салона. Влияние этих факторов можно уменьшить простыми способами.

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Как увеличить запас хода электромобиля в мороз:

Следует как можно чаще парковать электрокар в тепле — в гараже или на подземном паркинге; Желательно по максимуму держать электромобиль подключенным к зарядному устройству; Необходимо прогревать авто до поездки пока оно заряжается; Нужно почаще использовать подогрев руля и сидений — они гораздо менее энергозатратны, чем печка и климат-контроль; Важно счищать снег с авто – он увеличивает массу и ухудшает аэродинамику; Желательно отказаться от активной езды и легче нажимать на педаль газа; Следует регулярно проверять давление в шинах — на морозе оно снижается, что увеличивает энергопотребление.

Ранее Фокус рассказывал, что некоторые электромобили могут помочь при отключениях электроэнергии и стать альтернативой генератору.