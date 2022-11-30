Большой багажник и запас хода свыше 400 км: представлен электромобиль Opel Astra (фото)

У Opel Astra впервые появилась электрическая модификация. Электромобиль предложат в кузовах хэтчбек и универсал.

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Новый Opel Astra 2023 получил электрическую версию. Продажи электрокара стартуют весной по цене около 40 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

[ + – ] Электрокар Opel Astra узнается по измененному переднему бамперу Фото: Stellantis

Как и ожидалось, Opel Astra Electric оснастили силовой установкой от родственного хэтбека Peugeot 308. Электрокар получил 156-сильный мотор и аккумуляторную батарею на 54 кВт∙ч.

Электромобиль Opel Astra способен развить 170 км/ч и обладает запасом хода в 416 км. Зарядка батареи в быстром режиме (мощностью до 100 кВт) на 80% занимает около получаса.

[ + – ] Запас хода составляет 416 км Фото: Stellantis

Новый Opel Astra Electric доступен не только в как хэтчбек, но и в кузове универсал. В последнем случае электромобиль обладает очень вместительным багажником объемом 516-1553 л.

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Визуально электромобиль Opel Astra практически не отличается от бензиновых и гибридных версий модели – его выдают лишь 18-дюймовые диски и измененный дизайн переднего бампера.

[ + – ] Комплектация электрической версии расширена Фото: Stellantis

В салоне установлены спортивные сиденья, которые являются опцией для других Astra. Кроме того, комплектацию пополнили адаптивные фары, проекция на лобовое стекло и система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что новый Opel Astra вскоре появится в Украине. Первыми на наш рынок выйдут бензиновые и дизельные версии.