Новий електромобіль Volkswagen ID.3 2023 показали на перших зображеннях

Електромобілю Volkswagen ID.3 змінять дизайн і салон, а також покращать аеродинаміку. Лінійку поповнить 299-сильна спортивна версія.

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Опубліковано перші зображення нового Volkswagen ID.3. Електричний хетбек пройде модернізацію та буде представлений на початку наступного року. Вже відомо, що він коштуватиме від 43 995 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

[ + – ] Передній бампер хетчбека стане агресивнішим на вигляд Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.3 не надто зміниться зовні. На рендерах видно більш агресивний передній бампер і змінені ліхтарі.

Основні зміни відбудуться всередині Volkswagen ID.3 2023. Хетчбек отримає повністю нову передню панель, сучасніший віртуальний щиток приладів і збільшений до 12 дюймів тачскрін. Також обіцяють покращену проєкцію на лобове скло.

[ + – ] У салоні повністю замінять передню панель Фото: Volkswagen

Замінено й сенсорні кнопки клімату, а ось на кермі клавіші стануть звичайними — на прохання клієнтів Volkswagen. Крім того, в обробці побільшає матеріалів, отриманих шляхом вторинної переробки. Список опцій поповнять покращені паркувальний автопілот і система напівавтономного кермування.

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Електромобіль Volkswagen ID.3 збереже версії на 150 та 204 к. с. і, як і раніше, буде оснащуватися батареями ємністю 55, 62 і 77 кВт∙год. Втім, запас ходу зросте приблизно на 2% завдяки покращеній аеродинаміці.

[ + – ] Лінійку розширить топовий 299-сильний варіант GTX Фото: Volkswagen

Також лінійку поповнить спортивний Volkswagen ID.3 GTX. Його оснастять повним приводом і двома моторами загальною потужністю 299 к. с.

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