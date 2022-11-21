Volkswagen може відмовитися від однієї з найпопулярніших своїх моделей: названа причина

Компактний Volkswagen Polo залишається популярним та масовим, проте в умовах нових еко-норм його випуск може стати нерентабельним.

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У Volkswagen розглядають можливість відмовитися від моделі Polo. Масовий хетчбек В-класу можуть зняти з виробництва до 2025 року. Про це стало відомо виданню Autocar.

Нинішній Volkswagen Polo – досить вдала модель і попит на неї залишається досить високим. Однак невдовзі виробництво хетчбека може стати нерентабельним.

[ + – ] З 1975 року випущено понад 15 мільйонів Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

В усьому винні суворі еко-норми Євро-7, які мають вступити з 2025 року. СЕО Volkswagen Томас Шефер заявив, що вони зроблять бензинові та дизельні автомобілі дорожчими приблизно на 3000-5000 євро – необхідно буде встановити недешеве обладнання.

Найбільше від введення Євро-7 постраждають саме недорогі моделі на кшталт Volkswagen Polo, адже для них таке збільшення в ціні буде відчутнішим, ніж для дорожчих авто. До речі, з цієї причини знімають з виробництва і Ford Fiesta.

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До того ж, на вартість авто вплине впровадження нових стандартів безпеки. За словами Томаса Шефера, зараз ведуться розрахунки рентабельності розробки нового Volkswagen Polo і незабаром буде прийнято залишкове рішення щодо долі моделі.

Polo – одна з наймасовіших моделей Volkswagen. З 1975 випущено понад 15 мільйонів авто шести поколінь.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen Polo 2023 з'явилася нова початкова версія вартістю $15 000.

Також ми писали, що новий Volkswagen Golf 9 стане електромобілем.