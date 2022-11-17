Марці Audi загрожує закриття найближчими роками: названо причину

Продажі автомобілів Audi на європейському ринку за останні роки впали на 15%. На думку керівництва компанії, Audi необхідні реорганізація та перехід на випуск електрокарів.

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Бренд Audi може припинити своє існування вже за 10 років. Про це заявила член ради директорів компанії Хільдегард Вортман, повідомляє Merkur.de.

Вперше Хільдегард Вортманн висловила занепокоєння майбутнім Audi ще торік, а нещодавно підтвердила свої слова та наголосила, що найближчі кілька років будуть для преміум-підрозділу концерну Volkswagen вирішальними. Щоб уникнути закриття, компанія має якнайшвидше провести реорганізацію.

В останні роки через дефіцит автомобільних мікросхем, пандемію коронавірусу та інфляцію продажу Audi в Європі впали на 15%. Погіршило ситуацію на ринку повномасштабне вторгнення Росії до України. Якщо тенденція збережеться, бренд може зникнути.

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Хільдегард Вортманн оцінює шанси Audi залишитися на плаву як 50 на 50. Одним із рішень, що дозволяють Audi залишитися на ринку, є повна відмова від бензинових та дизельних моделей. В ідеалі електрифікацію необхідно завершити до 2033 року.

Трансформація Audi вже починається – німецький бренд відмовляється від кількох відомих моделей. Також низка популярних Audi (A3, A4, A6, A8) отримають електричні версії або будуть повністю переведені на електротягу.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi презентували флагманський електрокросовер із запасом ходу 600 км.