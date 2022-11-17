Марке Audi грозит закрытие в ближайшие годы: названа причина

Продажи автомобилей Audi на европейском рынке за последние годы упали на 15%. По мнению руководства компании, Audi необходимы реорганизация и переход на выпуск электрокаров.

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Бренд Audi может прекратить свое существование уже через 10 лет. Об этом заявила член совета директоров компании Хильдегард Вортманн, сообщает Merkur.de.

Впервые Хильдегард Вортманн выразила обеспокоенность будущим Audi еще в прошлом году, а недавно подтвердила свои слова и подчеркнула, что ближайшие несколько лет будут для премиум-подразделения концерна Volkswagen решающими. Чтобы избежать закрытия, компания должна как можно быстрее провести реорганизацию.

В последние годы из-за дефицита автомобильных микросхем, пандемии коронавируса и инфляции продажи Audi в Европе упали на 15%. Усугубило ситуацию на рынке полномасштабное вторжение России в Украину. Если тенденция сохранится, то бренд может исчезнуть.

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Хильдегард Вортманн оценивает шансы Audi остаться на плаву как 50 на 50. Одним из решений, позволяющих Audi остаться на рынке, является полный отказ от бензиновых и дизельных моделей. В идеале электрификацию необходимо завершить до 2033 года.

Трансформация Audi уже начинается – немецкий бренд отказывается от нескольких известных моделей. Также ряд популярных Audi (A3, A4, A6, A8) получат электрические версии или же будут полностью переведены на электротягу.

Ранее Фокус сообщал, что Audi презентовали флагманский электрокроссовер с запасом хода 600 км.