Audi представили флагманский электрокроссовер с запасом хода до 600 км (видео)

Audi Q8 E-Tron предложен в стандартной версии и купеобразном варианте Sportback. Электрокроссовер доступен в модификациях мощностью от 335 до 496 л. с.

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В Германии презентовали новый Audi Q8 E-Tron 2023. Флагманский электрокроссовер марки поступит в продажу с февраля по цене от 74 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

[ + – ] Обновленный кроссовер узнается по широкой решетке радиатора Фото: Audi

Электромобиль не является полностью новой моделью – это серьезно модернизированная версия Audi E-Tron. При обновлении кроссовер решили переименовать.

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Дизайн Audi Q8 E-Tron 2023

Внешний вид электрокара изменили в духе бензинового Audi Q8. У него новая широкая решетка радиатора, освеженные фары, фонари и бамперы.

[ + – ] На выбор предложены версии с запасом хода от 491 до 600 км Фото: Audi

Как и прежде, модель предложена в стандартной версии и обтекаемом купеобразном варианте Sportback. Аэродинамику обоих кроссоверов улучшили – коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,27 и 0,24, соответственно.

[ + – ] Audi Q8 E-Tron Sportback отличается стремительным купеобразным профилем Фото: Audi

В салоне Audi Q8 E-Tron 2023 изменений меньше. Кроссовер получил новый руль и ему расширили палитру вариантов отделки. Комплектация включает панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и пневмоподвеску.

[ + – ] В салоне установлен новый руль Фото: Audi

Характеристики Audi Q8 E-Tron

А вот силовая установка существенно доработана и запас хода авто значительно увеличен. Электрокроссовер Audi предлагают в трех разных полноприводных версиях:

Q8 E-Tron 50 – 335 л. с., разгон до 100 км/ч за 6 с, максимальная скорость 200 км/ч, батарея на 89 кВт∙ч, запас хода 491 км (505 км – у Sportback);

Q8 E-Tron 55 – 402 л. с., разгон до 100 км/ч за 5,6 с, максимальная скорость 200 км/ч, батарея на 104 кВт∙ч, запас хода 582 км (600 км – у Sportback)

SQ8 E-Tron – 496 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 104 кВт∙ч, запас хода 494 км (513 км – у Sportback).

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