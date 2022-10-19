Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Audi показали самый быстрый в мире заряженный хэтчбек с характеристиками суперкара (фото)

Audi RS3 performance, Audi RS3, Audi RS3 2023, новый Audi RS3, Audi A3
Фото: Audi | Audi RS3 performance оснащен 2,5-литровым 407-сильным турбомотором

Новый Audi RS3 performance получил прибавку в мощности и теперь способен развить 300 км/ч — это новый рекорд в С-классе. Замедляют хэтчбек карбоново-керамические тормоза.

Related video

Заряженный Audi RS3 2023 получил эксклюзивную лимитированную версию performance. Это самая быстрая серийная модель С-класса. Подробности топовой модификации Audi A3 появились на официальном сайте немецкой марки.

Audi RS3 performance, Audi RS3, Audi RS3 2023, новый Audi RS3, Audi A3 Fullscreen
Узор фонарей имитирует клетчатый флаг
Фото: Audi

Новый Audi RS3 performance оснащен доработанным 2,5-литровым турбомотором. Его мощность увеличена до 407 л. с., а пиковые 500 Нм крутящего момента доступны в более широком диапазоне оборотов. Разгон до 100 км/ч по-прежнему занимает 3,8 с, а вот максимальная скорость увеличена до 300 км/ч.

Audi RS3 performance, Audi RS3, Audi RS3 2023, новый Audi RS3, Audi A3 Fullscreen
Цена Audi RS3 performance стартует с 75 000 евро
Фото: Audi

Хэтчбек оснащен 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Комплектацию пополнили спортивная выхлопная система, адаптивные амортизаторы, карбоново-керамические тормоза и специальные 19-дюймовые шины Pirelli P Zero Trofeo R.

Важно
Самое роскошное французское авто бросит вызов Audi A6 и Mercedes E-Class (фото)
Самое роскошное французское авто бросит вызов Audi A6 и Mercedes E-Class (фото)

Отличить вариант performance от стандартного Audi RS3 2023 можно по черному декору и фонарям с узором в виде клетчатого флага. В салоне появились спортивные ковшеобразные сиденья.

Audi RS3 performance, Audi RS3, Audi RS3 2023, новый Audi RS3, Audi A3 Fullscreen
В салоне появились спортивные сиденья
Фото: Audi

Всего выпустят только 300 Audi RS3 performance. Стоимость хэтчбека составляет 75 000 евро, также модель доступна в кузове седан по цене от 77 000 евро. Это одно из самых дорогих авто С-класса, но спортивные купе с такими характеристиками стоят гораздо больше.

Ранее Фокус рассказывал, что Audi снимут с производства две знаменитые спортивные модели. На смену им придут электромобили.