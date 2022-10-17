Самое роскошное французское авто бросит вызов Audi A6 и Mercedes E-Class (фото)

Топовый DS 9 Opera Premiere предложен в самой максимальной комплектации со всеми возможными опциями. Седан доступен исключительно в гибридных версиях.

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Линейку DS 9 2023 пополнит топовая версия Opera Premiere. Самый дорогой и роскошный французский седан поступает в продажу по цене от 76 800 евро за переднеприводную версию и 86 650 евро – за полноприводную. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Полноприводной вариант стартует до 100 км/ч за 5,6 с Фото: Stellantis

Конкурентами модели называют Audi A6, Lexus ES и Mercedes-Benz E-Class.От стандартной модели новый DS 9 Opera Premiere внешне ничем не отличается. А вот его салон отделан дорогой кожей Nappa, а также деревом и алькантарой.

Кроме того, существенно расширена комплектация DS 9. Она включает практически все возможные опции – электропривод, вентиляцию и массаж сидений, адаптивные фары, панорамную крышу, мощную акустику Focal систему ночного видения, активную пневмоподвеску с функцией сканирования дороги.

[ + – ] В отделке салона использована кожа Nappa Фото: Stellantis

Седан DS 9 Opera Premiere доступен только в гибридном исполнении. В переднеприводной версии 1,6-литровая бензиновая турбочетверка работает в паре с одним электромотором и суммарная мощность составляет 250 л. с. Авто может проехать 73 км на электротяге.

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В полноприводном варианте электромоторов два и отдача вырастает до 360 л. с. Запас хода в электрическом режиме в этом случае меньше, но зато разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер DS 3 прошел обновление, а его электрической версии существенно увеличили запас хода.