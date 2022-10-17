Найрозкішніше французьке авто кине виклик Audi A6 і Mercedes E-Class (фото)

Топовий DS 9 Opera Premiere запропонований у максимальній комплектації з усіма можливими опціями. Седан доступний виключно в гібридних версіях.

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Лінійку DS 9 2023 поповнить топова версія Opera Premiere. Найдорожчий і найрозкішніший французький седан надходить у продаж за ціною від 76 800 євро за передньопривідну версію і 86 650 євро — за повнопривідну. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Повнопривідний варіант стартує до 100 км/год за 5,6 с Фото: Stellantis

Конкурентами моделі називають Audi A6, Lexus ES та Mercedes-Benz E-Class. Від стандартної моделі новий DS 9 Opera Premiere зовні нічим не відрізняється. А ось його салон оздоблений дорогою шкірою Nappa, а також деревом та алькантарою.

Крім того, суттєво розширено комплектацію DS 9. Вона враховує практично всі можливі опції — електропривід, вентиляцію і масаж сидінь, адаптивні фари, панорамний дах, потужну акустику Focal систему нічного бачення, активну пневмопідвіску із функцією сканування дороги.

[ + – ] В оздобленні салону використано шкіру Nappa Фото: Stellantis

Седан DS 9 Opera Premiere доступний лише у гібридному виконанні. У передньопривідній версії 1,6-літрова бензинова турбочетвірка працює в парі з одним електродвигуном і сумарна потужність становить 250 к. с. Автомобіль може проїхати 73 км на електротязі.

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У повнопривідному варіанті електромоторів два і віддача зростає до 360 к. с. Запас ходу в електричному режимі в цьому випадку менший, зате розгін до 100 км/год займає 5,6 с.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер DS 3 пройшов оновлення, а його електричній версії суттєво збільшили запас ходу.