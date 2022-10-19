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Авто

Audi показали найшвидший у світі заряджений хетчбек із характеристиками суперкара (фото)

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Фото: Audi | Audi RS3 performance оснащений 2,5-літровим 407-сильним турбомотором

Новий Audi RS3 performance отримав додаток у потужності і тепер здатний розвинути 300 км/год — це новий рекорд у С-класі. Уповільнюють хетчбек карбоново-керамічні гальма.

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Заряджений Audi RS3 2023 отримав ексклюзивну лімітовану версію performance. Це найшвидша серійна модель С-класу. Деталі топової модифікації Audi A3 з'явилися на офіційному сайті німецької марки.

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Візерунок ліхтарів імітує картатий прапор
Фото: Audi

Новий Audi RS3 performance оснащений доопрацьованим 2,5-літровим турбомотором. Його потужність збільшена до 407 к. с., а пікові 500 Нм крутного моменту доступні в ширшому діапазоні оборотів. Розгін до 100 км/год, як і раніше, займає 3,8 с, а ось максимальна швидкість збільшена до 300 км/год.

Audi RS3 performance, Audi RS3, Audi RS3 2023, новий Audi RS3, Audi A3 Fullscreen
Ціна Audi RS3 performance стартує з 75 000 євро
Фото: Audi

Хетчбек оснащений 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та повним приводом. Комплектацію поповнили спортивна вихлопна система, адаптивні амортизатори, карбоново-керамічні гальма та спеціальні 19-дюймові шини Pirelli P Zero Trofeo R.

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Відрізнити варіант performance від стандартного Audi RS3 2023 можна за чорним декором та ліхтарями з візерунком у вигляді картатого прапора. У салоні з'явилися спортивні сидіння.

Audi RS3 performance, Audi RS3, Audi RS3 2023, новий Audi RS3, Audi A3 Fullscreen
У салоні з'явилися спортивні сидіння
Фото: Audi

Усього випустять лише 300 Audi RS3 performance. Вартість хетчбека складає 75 000 євро, а також модель доступна в кузові седан за ціною від 77 000 євро. Це одне із найдорожчих авто С-класу, але спортивні купе з такими характеристиками коштують набагато більше.

Раніше Фокус розповідав, що Audi знімуть із виробництва дві знамениті спортивні моделі. На зміну їм прийдуть електромобілі.