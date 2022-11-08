На европейский рынок выходит недорогой электрокроссовер Geely (фото)
Электрокар Geely Geometry C станет первой моделью китайского бренда на рынке Евросоюза. Компактный кроссовер способен проехать до 550 км без подзарядки.
Бренд Geely выходит на европейский рынок с недорогими электромобилями линейки Geometry. Первым в продажу поступит электрокроссовер Geely Geometry C. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Поначалу продажи Geely Geometry C стартуют в Венгрии, Словакии и Чехии. Там электромобиль появится в первой половине 2023 года. Цены не объявляют, но в Китае кроссовер стоит от 25 000 долларов.
Электрокар Geely Geometry C выпускают с 2023 года. Небольшой городской кроссовер достигает 4432 мм в длину, 1833 мм в ширину и 1560 мм в высоту при колесной базе в 2700 мм. У авто обтекаемый дизайн с выраженным "носом", покатой крышей и раскосыми фарами.
В салоне установлены двухспицевый руль и компактная виртуальная панель приборов. На центральной панели установлен большой сенсорный дисплей.
Китайский электромобиль Geely Geometry C оснащен мотором мощностью 204 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 7 с. На выбор предложены модификации с запасом хода 400 и 550 км.Важно
Тем временем в Китае уже готовят обновленную версию модели. Известно, что ее переименуют в Geely Geometry M6.
Ранее Фокус сообщал, что Geely возвращаются и на украинский рынок, причем делают ставку на кроссоверы. Так что у Geometry C есть шанс появиться и у нас.
Также мы писали про роскошный электрический минивэн от Geely с запасом хода 675 км.