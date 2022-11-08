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На европейский рынок выходит недорогой электрокроссовер Geely (фото)

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Фото: Geely | Geely Geometry C — компактный и недорогой электрокроссовер

Электрокар Geely Geometry C станет первой моделью китайского бренда на рынке Евросоюза. Компактный кроссовер способен проехать до 550 км без подзарядки.

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Бренд Geely выходит на европейский рынок с недорогими электромобилями линейки Geometry. Первым в продажу поступит электрокроссовер Geely Geometry C. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Geely Geometry C, новый Geely Geometry C, электромобиль Geely, кроссовер Geely, электрокар Geely Fullscreen
Поначалу модель будут продавать в Венгрии, Словакии и Чехии
Фото: Geely

Поначалу продажи Geely Geometry C стартуют в Венгрии, Словакии и Чехии. Там электромобиль появится в первой половине 2023 года. Цены не объявляют, но в Китае кроссовер стоит от 25 000 долларов.

Электрокар Geely Geometry C выпускают с 2023 года. Небольшой городской кроссовер достигает 4432 мм в длину, 1833 мм в ширину и 1560 мм в высоту при колесной базе в 2700 мм. У авто обтекаемый дизайн с выраженным "носом", покатой крышей и раскосыми фарами.

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В салоне установлен большой сенсорный дисплей
Фото: Geely

В салоне установлены двухспицевый руль и компактная виртуальная панель приборов. На центральной панели установлен большой сенсорный дисплей.

Китайский электромобиль Geely Geometry C оснащен мотором мощностью 204 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 7 с. На выбор предложены модификации с запасом хода 400 и 550 км.

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Цена $21 000 и запас хода свыше 600 км: рассекречен семейный электромобиль Geely (фото)

Тем временем в Китае уже готовят обновленную версию модели. Известно, что ее переименуют в Geely Geometry M6.

Ранее Фокус сообщал, что Geely возвращаются и на украинский рынок, причем делают ставку на кроссоверы. Так что у Geometry C есть шанс появиться и у нас.

Также мы писали про роскошный электрический минивэн от Geely с запасом хода 675 км.