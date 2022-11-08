На європейський ринок виходить недорогий електрокросовер Geely (фото)
Електрокар Geely Geometry C стане першою моделлю китайського бренду на ринку Євросоюзу. Компактний кросовер здатний проїхати до 550 км без підзарядки.
Бренд Geely виходить на європейський ринок із недорогими електромобілями лінійки Geometry. Першим у продаж надійде електрокросовер Geely Geometry C. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Спочатку продажі Geely Geometry C стартують в Угорщині, Словаччині та Чехії. Там електромобіль з'явиться у першій половині 2023 року. Ціни не оголошують, але в Китаї кросовер коштує від 25 000 доларів.
Електрокар Geely Geometry C випускають із 2023 року. Невеликий міський кросовер сягає 4 432 мм завдовжки, 1 833 мм завширшки і 1 560 мм заввишки при колісній базі 2 700 мм. В авто обтічний дизайн із вираженим "носом", похилим дахом і розкосими фарами.
У салоні встановлені двоспицеве кермо та компактна віртуальна панель приладів. На центральній панелі встановлено великий сенсорний дисплей.
Китайський електромобіль Geely Geometry C оснащений двигуном потужністю 204 к. с. і розганяється до 100 км/год за 7 с. На вибір запропоновані модифікації із запасом ходу 400 та 550 км.Важливо
Тим часом у Китаї вже готують оновлену версію моделі. Відомо, що її перейменують на Geely Geometry M6.
Раніше Фокус повідомляв, що Geely повертаються і на український ринок, причому роблять ставку на кросовери. Тож Geometry C має шанс з'явитися і в нас.
Також ми писали про розкішний електричний мінівен від Geely із запасом ходу 675 км.