На європейський ринок виходить недорогий електрокросовер Geely (фото)

Електрокар Geely Geometry C стане першою моделлю китайського бренду на ринку Євросоюзу. Компактний кросовер здатний проїхати до 550 км без підзарядки.

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Бренд Geely виходить на європейський ринок із недорогими електромобілями лінійки Geometry. Першим у продаж надійде електрокросовер Geely Geometry C. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Спочатку модель продаватимуть в Угорщині, Словаччині та Чехії Фото: Geely

Спочатку продажі Geely Geometry C стартують в Угорщині, Словаччині та Чехії. Там електромобіль з'явиться у першій половині 2023 року. Ціни не оголошують, але в Китаї кросовер коштує від 25 000 доларів.

Електрокар Geely Geometry C випускають із 2023 року. Невеликий міський кросовер сягає 4 432 мм завдовжки, 1 833 мм завширшки і 1 560 мм заввишки при колісній базі 2 700 мм. В авто обтічний дизайн із вираженим "носом", похилим дахом і розкосими фарами.

[ + – ] У салоні встановлено великий сенсорний дисплей Фото: Geely

У салоні встановлені двоспицеве кермо та компактна віртуальна панель приладів. На центральній панелі встановлено великий сенсорний дисплей.

Китайський електромобіль Geely Geometry C оснащений двигуном потужністю 204 к. с. і розганяється до 100 км/год за 7 с. На вибір запропоновані модифікації із запасом ходу 400 та 550 км.

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Тим часом у Китаї вже готують оновлену версію моделі. Відомо, що її перейменують на Geely Geometry M6.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely повертаються і на український ринок, причому роблять ставку на кросовери. Тож Geometry C має шанс з'явитися і в нас.

Також ми писали про розкішний електричний мінівен від Geely із запасом ходу 675 км.