Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Розкішний салон та запас ходу 675 км: Geely створили люксовий електричний мінівен (фото)

Geely Zeekr 009, Zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely, новий Zeekr 009
Фото: Geely | Zeekr 009 відрізняється нестандартним граненим дизайном

Великий мінівен Zeekr 009 важить 2,8 тонни, але при цьому здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с. Салон електромобіля оздоблений дорогою шкірою, а передні та задні сидіння обладнані електроприводом та масажем.

Related video

У Китаї офіційно презентували новий Zeekr 009. Розкішний мінівен від електричного підрозділу Geely вже доступний для замовлення за ціною 499-588 тисяч юанів ($68 500 – 80 750). Про це повідомляє офіційний сайт китайського концерну.

Geely Zeekr 009, Zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely, новий Zeekr 009 Fullscreen
Електрокар досягає 5,2 м у довжину та важить 2,8 тонни.
Фото: Geely

Електромобіль Zeekr 009 створювався за участю спеціалістів Volvo. Зокрема, саме у Швеції розробляли нестандартний дизайн мінівену. У зовнішньому вигляді переважають рубані поверхні, а передня частина щедро декорована хромом. Стандартними є 20-дюймові колеса.

Мінівен побудований на новітній платформі SEA. Її використовують найдорожчі електромобілі Geely.

Geely Zeekr 009, Zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely, новий Zeekr 009 Fullscreen
Запас ходу Zeekr 009 складає 676 км.
Фото: Geely

Габарити Zeekr 009:

  • Довжина — 5204 мм
  • Ширина — 2024 мм
  • Висота — 1856 мм
  • Колісна база — 3205 мм
Geely Zeekr 009, Zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely, новий Zeekr 009 Fullscreen
Салон оздоблений дорогою шкірою Nappa
Фото: Geely

Шестимісний салон Zeekr 009 оздоблений дорогою шкірою Nappa. Електрокар отримав віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей мультимедіа, дані також проектуються на лобове скло. Для спілкування із задніми пасажирами передбачено спеціальний мікрофон.

Важливо
Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)
Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)

Крісла першого та другого рядів оснащені електроприводом, підігрівом, масажем та вентиляцією. Оснащення включає роздільний клімат-контроль, два люки у даху, камери кругового огляду, монітор для задніх пасажирів та систему напівавтономного водіння.

Geely Zeekr 009, Zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely, новий Zeekr 009 Fullscreen
Для задніх пасажирів передбачено монітор
Фото: Geely

Китайський електрокар оснащений повним приводом та двома моторами потужністю 544 л. с. Автомобіль вагою 2,8 тонни розганяється до 100 км/год за 4,5 с і розвиває 190 км/год.

Велика акумуляторна батарея на 116 кВт∙год забезпечує запас ходу в 675 км. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

Раніше Фокус розповідав, що Geely та Volvo розробили новий недорогий кросовер. Він може з'явитись в Україні.