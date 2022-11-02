Розкішний салон та запас ходу 675 км: Geely створили люксовий електричний мінівен (фото)

Великий мінівен Zeekr 009 важить 2,8 тонни, але при цьому здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с. Салон електромобіля оздоблений дорогою шкірою, а передні та задні сидіння обладнані електроприводом та масажем.

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У Китаї офіційно презентували новий Zeekr 009. Розкішний мінівен від електричного підрозділу Geely вже доступний для замовлення за ціною 499-588 тисяч юанів ($68 500 – 80 750). Про це повідомляє офіційний сайт китайського концерну.

[ + – ] Електрокар досягає 5,2 м у довжину та важить 2,8 тонни. Фото: Geely

Електромобіль Zeekr 009 створювався за участю спеціалістів Volvo. Зокрема, саме у Швеції розробляли нестандартний дизайн мінівену. У зовнішньому вигляді переважають рубані поверхні, а передня частина щедро декорована хромом. Стандартними є 20-дюймові колеса.

Мінівен побудований на новітній платформі SEA. Її використовують найдорожчі електромобілі Geely.

[ + – ] Запас ходу Zeekr 009 складає 676 км. Фото: Geely

Габарити Zeekr 009:

Довжина — 5204 мм

Ширина — 2024 мм

Висота — 1856 мм

Колісна база — 3205 мм

[ + – ] Салон оздоблений дорогою шкірою Nappa Фото: Geely

Шестимісний салон Zeekr 009 оздоблений дорогою шкірою Nappa. Електрокар отримав віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей мультимедіа, дані також проектуються на лобове скло. Для спілкування із задніми пасажирами передбачено спеціальний мікрофон.

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Крісла першого та другого рядів оснащені електроприводом, підігрівом, масажем та вентиляцією. Оснащення включає роздільний клімат-контроль, два люки у даху, камери кругового огляду, монітор для задніх пасажирів та систему напівавтономного водіння.

[ + – ] Для задніх пасажирів передбачено монітор Фото: Geely

Китайський електрокар оснащений повним приводом та двома моторами потужністю 544 л. с. Автомобіль вагою 2,8 тонни розганяється до 100 км/год за 4,5 с і розвиває 190 км/год.

Велика акумуляторна батарея на 116 кВт∙год забезпечує запас ходу в 675 км. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

Раніше Фокус розповідав, що Geely та Volvo розробили новий недорогий кросовер. Він може з'явитись в Україні.