Розкішний салон та запас ходу 675 км: Geely створили люксовий електричний мінівен (фото)
Великий мінівен Zeekr 009 важить 2,8 тонни, але при цьому здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с. Салон електромобіля оздоблений дорогою шкірою, а передні та задні сидіння обладнані електроприводом та масажем.
У Китаї офіційно презентували новий Zeekr 009. Розкішний мінівен від електричного підрозділу Geely вже доступний для замовлення за ціною 499-588 тисяч юанів ($68 500 – 80 750). Про це повідомляє офіційний сайт китайського концерну.
Електромобіль Zeekr 009 створювався за участю спеціалістів Volvo. Зокрема, саме у Швеції розробляли нестандартний дизайн мінівену. У зовнішньому вигляді переважають рубані поверхні, а передня частина щедро декорована хромом. Стандартними є 20-дюймові колеса.
Мінівен побудований на новітній платформі SEA. Її використовують найдорожчі електромобілі Geely.
Габарити Zeekr 009:
- Довжина — 5204 мм
- Ширина — 2024 мм
- Висота — 1856 мм
- Колісна база — 3205 мм
Шестимісний салон Zeekr 009 оздоблений дорогою шкірою Nappa. Електрокар отримав віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей мультимедіа, дані також проектуються на лобове скло. Для спілкування із задніми пасажирами передбачено спеціальний мікрофон.Важливо
Крісла першого та другого рядів оснащені електроприводом, підігрівом, масажем та вентиляцією. Оснащення включає роздільний клімат-контроль, два люки у даху, камери кругового огляду, монітор для задніх пасажирів та систему напівавтономного водіння.
Китайський електрокар оснащений повним приводом та двома моторами потужністю 544 л. с. Автомобіль вагою 2,8 тонни розганяється до 100 км/год за 4,5 с і розвиває 190 км/год.
Велика акумуляторна батарея на 116 кВт∙год забезпечує запас ходу в 675 км. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.
Раніше Фокус розповідав, що Geely та Volvo розробили новий недорогий кросовер. Він може з'явитись в Україні.