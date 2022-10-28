Інноваційний автопілот і 540 сил: презентовано найрозкішніший електрокар від Geely (фото)

Jidu Robo 1 — спільна технологія Geely і компанії Baidu, що займається розробкою автопілота. Електрокросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і має запас ходу 600 км.

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У Китаї надійшов у продаж новий Jidu Robo 1. Спочатку доступна тільки лімітована топова версія Lunar Edition за 399 800 юанів ($55 000) — випустять тільки 1 000 таких авто. Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] Електрокар відрізняється обтічним дизайном Фото: Geely

Електричний кросовер Jidu Robo 1 розроблений Geely за участю фахівців Baidu — компанії, що розробляє безпілотні вантажівки, таксі й автобуси. В його основі лежить нова платформа SEA, яку використовуватимуть найдорожчі моделі китайського концерну.

[ + – ] Jidu Robo 1 спільно розробили Geely та Baidu Фото: Geely

Jidu Robo 1 — великий п'ятимісний електрокросовер. У нього обтічний дизайн із плавними формами кузова та тоненькими діодними фарами.

[ + – ] Спортивні крісла оснащені електроприводом Фото: CarNewsChina

Розміри Jidu Robo 1:

довжина — 4 853 мм;

ширина — 1 990 мм;

висота — 1 611 мм;

колісна база — 3 000 мм;

об'єм багажника — 555-1 528 л.

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У салоні кермо нагадує штурвал, а на всю ширину передньої панелі розтягнутий великий 35,6-дюймовий дисплей. Окремий екран є і задніх пасажирів. Комплектація враховує панорамний дах, спортивні крісла з електроприводом і камери кругового огляду, а пізніше з'явиться автопілот четвертого рівня (він дозволить водієві не стежити за дорогою).

[ + – ] У салоні встановлений широкий 35,6-дюймовий дисплей Фото: Geely

Електромобіль Geely оснащений повним приводом і двома моторами загальною потужністю 540 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 с і має запас ходу 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo підготували недорогий сімейний кросовер вартістю від 18 500 доларів.

Також ми писали, що Geely повертаються на український ринок і продаватимуть кілька моделей кросоверів.