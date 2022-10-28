Инновационный автопилот и 540 сил: презентован самый роскошный электрокар от Geely (фото)

Jidu Robo 1 — совместная разработка Geely и компании Baidu, занимающейся разработкой автопилота. Электрокроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и обладает запасом хода в 600 км.

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В Китае поступил в продажу новый Jidu Robo 1. Поначалу доступна только топовая лимитированная версия Lunar Edition за 399 800 юаней ($55 000) – выпустят только 1000 таких авто. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

[ + – ] Электрокар отличается обтекаемым дизайном Фото: Geely

Электрический кроссовер Jidu Robo 1 разработан Geely при участии специалистов Baidu – компании, разрабатывающей беспилотные грузовики, такси и автобусы. В его основе лежит новая платформа SEA, которую будут использовать самые дорогие модели китайского концерна.

[ + – ] Jidu Robo 1 совместно разработали Geely и Baidu Фото: Geely

Jidu Robo 1 – большой пятиместный электрокроссовер. У него обтекаемый дизайн с плавными формами кузова и тоненькими диодными фарами.

[ + – ] Спортивные кресла оснащены электроприводом Фото: CarNewsChina

Размеры Jidu Robo 1:

Длина – 4853 мм

Ширина – 1990 мм

Высота – 1611 мм

Колесная база – 3000 мм

Объем багажника – 555-1528 л

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В салоне руль напоминает штурвал, а на всю ширину передней панели растянут большой 35,6-дюймовый дисплей. Отдельный экран есть и у задних пассажиров. Комплектация включает панорамную крышу, спортивные кресла с электроприводом и камеры кругового обзора, а позже появится и автопилот четвертого уровня (он позволит водителю не следить за дорогой.

[ + – ] В салоне установлен широкий 35,6-дюймовый дисплей Фото: Geely

Электромобиль Geely оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 540 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и обладает запасом хода в 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo подготовили недорогой семейный кроссовер стоимостью от 18 500 долларов.

Также мы писали, что Geely возвращаются на украинский рынок и будут продавать несколько моделей кроссоверов.