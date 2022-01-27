Китайці представили інноваційну електровантажівку з дизайном від Pininfarina й автопілотом (відео)

Baidu DeepWay Xingtu — найобтічніший вантажний автомобіль у світі. У його салоні відразу кілька дисплеїв.

Китайський промисловий гігант Baidu DeepWay презентував електричний автопоїзд Xingtu. Поки що це концепт-кар, але вже у 2023 році стартує його серійне виробництво. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Автопоїзд важить 49 тонн. Дизайн Baidu DeepWay Xingtu розробило знамените італійське ательє Pininfarina. У сідельного тягача обтічний дизайн із вираженим носом і великим кутом нахилу лобового скла.

[ + – ] Вага автопоїзда – 49 тонн Фото: baidu

Задні колеса закрили для покращення аеродинаміки. Xingtu наразі є найобтічнішим вантажним авто: його коефіцієнт лобового опору дуже низький — 0,35. Для порівняння, у Tesla Semi він трохи гірший – 0,36.

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У салоні на всю передню панель розтягнутий екран, ще один екран розмістили на стелі над лобовим склом. Також окремі монітори призначені для камер, що замінюють дзеркала заднього виду. Кермо приплюснутий зверху та знизу.

[ + – ] У салоні встановлені два великі дисплеї Фото: baidu

Крім того, Baidu DeepWay Xingtu отримає автопілот третього рівня (він дозволяє водієві на деякий час відволікатися від дороги). Він доповнений 11 камерами, а також сенсорами, інфрачервоним детектором і лідером.

[ + – ] Виробництво Xingtu розпочнеться у 2023 році

Електрична вантажівка отримала акумуляторну батарею ємністю 450 кВт∙год. Його запас ходу становить 300 км. Зарядити Xingtu у швидкому режимі можна за годину.

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