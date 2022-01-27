Китайцы представили инновационный электрогрузовик с дизайном от Pininfarina и автопилотом (видео)

Baidu DeepWay Xingtu — самый обтекаемый грузовой автомобиль в мире. В его салоне — сразу несколько дисплеев.

Китайский промышленный гигант Baidu DeepWay презентовал электрический автопоезд Xingtu. Пока это концепт-кар, но уже в 2023 году стартует его серийное производство. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Автопоезд весит 49 тонн. Дизайн Baidu DeepWay Xingtu разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. У седельного тягача обтекаемый дизайн с выраженным "носом" и большим углом наклона лобового стекла.

[ + – ] Вес автопоезда - 49 тонн Фото: baidu

Задние колеса закрыли для улучшения аэродинамики. Xingtu на данный момент является самым обтекаемым грузовым авто: его коэффициент лобового сопротивления очень низкий – 0,35. Для сравнения, у Tesla Semi он немного хуже – 0,36.

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В салоне на всю переднюю панель растянут дисплей, еще один экран разместили на потолке над лобовым стеклом. Также отдельные мониторы предусмотрены для камер, заменяющих зеркала заднего вида. Руль приплюснут сверху и снизу.

[ + – ] В салоне установлены два больших дисплея Фото: baidu

Кроме того, Baidu DeepWay Xingtu получит автопилот третьего уровня (он позволяет водителю на некоторое время отвлекаться от дороги). Он дополнен 11 камерами, а также сенсорами, инфракрасным детектором и лидаром.

[ + – ] Производство Xingtu начнется в 2023 году

Электрический грузовик получил аккумуляторную батарею емкостью 450 кВт∙ч. Его запас хода составляет 300 км. Зарядить Xingtu в быстром режиме можно за час.

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