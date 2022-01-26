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В Украине вернули обязательный техосмотр, но не для всех

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технический контроль, техконтроль сельхозтехники, сельскохозяйственная техника
Техконтроль сельхозтехники отменили в 2014 году

Технический контроль сельхозтехники был отменен в 2014 году. Теперь его нужно будет проходить каждые два года.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за возвращение техосмотра для сельскохозяйственной техники. Соответствующий проект закона №6070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по осуществлению функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса" поддержали 234 народных депутата.

Законопроектом снова вводится периодический технический контроль пригодности к эксплуатации технических средств для агропромышленного комплекса (его отменили в 2014 году). Проходить его необходимо каждые два года.

технический контроль, техконтроль сельхозтехники, сельскохозяйственная техника
Технический контроль нужно будет проходить каждые два года

Новая сельскохозяйственная техника возрастом до трех лет освобождается от технического контроля. Подержанные комбайны, тракторы и другие технические средства старше трех лет должны пройти технический контроль в течении трех месяцев после даты регистрации.

Кроме того, проект закона наделяет новыми полномочиями Министерство аграрной политики. Оно сможет утверждать типы сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменного прицепного оборудования, систем, составных частей и отдельных технических узлов.

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Также министерство сможет назначать предприятия, учреждения и организации, которые наделят полномочиями регистрации, перерегистрации и снятия с учета сельхозтехники.

Ранее Фокус сообщал, что в 2022 году в Украине вернут обязательный техосмотр и для легковых автомобилей. Проводить его будут по-новому.