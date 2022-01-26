В Украине вернули обязательный техосмотр, но не для всех

Технический контроль сельхозтехники был отменен в 2014 году. Теперь его нужно будет проходить каждые два года.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за возвращение техосмотра для сельскохозяйственной техники. Соответствующий проект закона №6070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по осуществлению функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса" поддержали 234 народных депутата.

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Законопроектом снова вводится периодический технический контроль пригодности к эксплуатации технических средств для агропромышленного комплекса (его отменили в 2014 году). Проходить его необходимо каждые два года.

[ + – ] Технический контроль нужно будет проходить каждые два года

Новая сельскохозяйственная техника возрастом до трех лет освобождается от технического контроля. Подержанные комбайны, тракторы и другие технические средства старше трех лет должны пройти технический контроль в течении трех месяцев после даты регистрации.

Кроме того, проект закона наделяет новыми полномочиями Министерство аграрной политики. Оно сможет утверждать типы сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменного прицепного оборудования, систем, составных частей и отдельных технических узлов.

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Также министерство сможет назначать предприятия, учреждения и организации, которые наделят полномочиями регистрации, перерегистрации и снятия с учета сельхозтехники.

Ранее Фокус сообщал, что в 2022 году в Украине вернут обязательный техосмотр и для легковых автомобилей. Проводить его будут по-новому.