В Україні повернули обов'язковий техогляд, але не всім

Технічний контроль сільгосптехніки було скасовано в 2014 році. Тепер його потрібно проходити кожні два роки.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за повернення техогляду для сільськогосподарської техніки. Відповідний проєкт закону №6070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу" підтримали 234 народні депутати.

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Законопроєктом знову запроваджується періодичний технічний контроль придатності до експлуатації технічних засобів для агропромислового комплексу (його скасували в 2014 році). Проходити його потрібно кожні два роки.

[ + – ] Технічний контроль потрібно буде проходити кожні два роки

Нова сільськогосподарська техніка віком до трьох років звільняється з технічного контролю. Уживані комбайни, трактори й інші технічні засоби старше трьох років повинні пройти технічний контроль протягом трьох місяців після дати реєстрації.

Окрім того, проєкт закону наділяє новими повноваженнями Міністерство аграрної політики. Воно зможе затверджувати типи сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

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Також міністерство зможе призначати підприємства, установи й організації, які наділять повноваженнями реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку сільгосптехніки.

Раніше Фокус повідомляв, що в 2022 році в Україні повернуть обов'язковий техогляд і для легкових автомобілів. Проводитимуть його по-новому.