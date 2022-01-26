У Німеччині виконали вражаючий тюнінг "Ниви" (відео)

Lada Niva Legend підготували до важкого бездоріжжя. Позашляховик існує в єдиному екземплярі.

Німецьке тюнінг-ательє ACG-Auto Center представило свій новий проєкт. Доопрацювати вирішили Lada Niva Legend 2020 року. Відео позашляховика опублікували на YouTube-каналі 4×4 NIVA-TV.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Lada Niva Zubr отримала величезні позашляхові шини Фото: скриншот/youtube

Тюнінг "Ниви" спрямований на покращення її здібностей на бездоріжжі. Кліренс Lada Niva Zubr (саме так назвали авто) збільшився на 150 мм і досяг 355 мм. З'явилися й великі позашляхові шини, причому для них довелося встановити розширювачі колісних арок.

Важливо

Якою буде нова Нива: зображення та подробиці

Також "Нива" в Німеччині отримала сталеві бампери, лебідку та шноркель. З'явилися й підніжки, а кузов пофарбували в зелений матовий колір.

Двигун "Ниви" залишився без змін: під капотом встановлено 1,7-літрову 83-сильну четвірку. Її лише доповнили особливою вихлопною системою.

[ + – ] Поки що позашляховик залишається в єдиному екземплярі

Поки що Lada Niva Zubr залишається в єдиному екземплярі, хоча не виключено, що її робитимуть на замовлення. До речі, це не перша тюнінгована "Нива" від ательє ACG-Auto Center. Нещодавно німці перетворили Lada Niva Legend на пікап.

Раніше Фокус писав про те, що в Німеччині розпочали виробництво "Ниви". Там випускають особливу версію позашляховика.

Також ми повідомляли, що стартували продажі "Ниви" в Японії. Там її оцінили лише на рівні Toyota Camry.