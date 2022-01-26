В Германии выполнили впечатляющий тюнинг Нивы (видео)

Lada Niva Legend подготовили к тяжелому бездорожью. Внедорожник существует в единственном экземпляре.

Немецкое тюнинг-ателье ACG-Auto Center представило свой новый проект. Доработать решили Lada Niva Legend 2020 года. Видео внедорожника опубликовали на Youtube-канале 4×4 NIVA-TV.

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[ + – ] Lada Niva Zubr получила огромные внедорожные шины Фото: скриншот/youtube

Тюнинг Нивы направлен на улучшение ее способностей на бездорожье. Клиренс Lada Niva Zubr (именно так назвали авто) прибавил 150 мм и достиг 355 мм. Появились и огромные внедорожные шины, причем для них пришлось установить расширители колесных арок.

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Также Нива в Германии получила стальные бамперы, лебедку и шноркель. Появились и подножки, а кузов окрасили в матовый зеленый цвет.

Двигатель Нивы остался без изменений: под капотом установлена 1,7-литровая 83-сильная четверка. Ее только дополнили особой выхлопной системой.

[ + – ] Пока внедорожник остается в единственном экземпляре

Пока Lada Niva Zubr остается в единственном экземпляре, хотя не исключено, что ее будут делать под заказ. К слову, это не первая тюнингованная Нива от ателье ACG-Auto Center. Не так давно немцы превратили Lada Niva Legend в пикап.

Ранее Фокус писал о том, что в Германии начали производство Нивы. Там выпускают особую версию внедорожника.

Также мы сообщали, что стартовали продажи Нивы в Японии. Там ее оценили на уровне Toyota Camry.