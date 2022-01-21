У Японії надійшла у продаж Нива: її оцінили на рівні нової Toyota Camry

Імпортер планує продати цілих 1000 Lada Niva Legend. Японська версія нічим не відрізняється від стандартної Ниви.

На автошоу в Токіо зненацька привезли Lada Niva Legend. Позашляховик не просто продемонстрували – у Японії стартують його продажі під назвою VLADA. Про це повідомляє сайт Дрома.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ціна Ниви в Японії вражає – позашляховик коштує 2,98 млн єн ($26 100). Для порівняння, в Україні модель дешевша майже втричі. За ці гроші в Японії можна купити Toyota Camry або RAV4, а рамний позашляховик Suzuki Jimny відчутно дешевше.

[ + – ] Японська версія нічим не відрізняється від звичайної Ниви

Причому, якщо в Європі за подібні гроші пропонують особливі тюнінговані Ниви, то в Японію з Владивостока везуть звичайні Lada Niva Legend зі стандартним 1,7-літровим 83-сильним двигуном. Автомобілі продаватимуть у лівокермовому виконанні.

Важливо

Представлений найдешевший кросовер Renault: він коштує від $5 500

Комплектація Ниви включає 2 подушки безпеки, ABS, захист картера двигуна, електроприводи склопідйомників та дзеркал, кондиціонер та підігрів сидінь. За доплату запропоновані 16-дюймові легкосплавні диски та камуфляжне фарбування кузова.

[ + – ] Ціна позашляховика – 26 100 доларів

Імпортер автомобілів Віталій Веркеєнко на автосалоні в Токіо озвучив плани продати 1000 позашляховиків за чотири роки, тобто приблизно 250 машин щорічно.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині створили унікальний пікап Нива. Його оцінили в 35 тис. євро.

Також ми писали, що прем'єру нового покоління Ниви заплановано на 2024 рік. Перші його зображення вже опубліковано.