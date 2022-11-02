Роскошный салон и запас хода 675 км: Geely создали люксовый электрический минивэн (фото)

Большой минивэн Zeekr 009 весит 2,8 тонны, но при этом способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с. Салон электромобиля отделан дорогой кожей, а передние и задние сиденья оснащены электроприводом и массажем.

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В Китае официально презентовали новый Zeekr 009. Роскошный минивэн от электрического подразделения Geely уже доступен для заказа по цене 499-588 тысяч юаней ($68 500 – 80 750). Об этом сообщает официальный сайт китайского концерна.

[ + – ] Электрокар достигает 5,2 м в длину и весит 2,8 тонны Фото: Geely

Электромобиль Zeekr 009 создавался при участии специалистов Volvo. В частности, именно в Швеции разрабатывали нестандартный дизайн минивэна. Во внешнем виде преобладают рубленые поверхности, а передняя часть щедро декорирована хромом. Стандартными являются 20-дюймовые колеса.

Минивэн построен на новейшей платформе SEA. Ее используют самые дорогие электромобили Geely.

[ + – ] Запас хода Zeekr 009 составляет 676 км Фото: Geely

Габариты Zeekr 009:

Длина — 5204 мм

Ширина — 2024 мм

Высота — 1856 мм

Колесная база — 3205 мм

[ + – ] Салон отделан дорогой кожей Nappa Фото: Geely

Шестиместный салон Zeekr 009 отделан дорогой кожей Nappa. Электрокар получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедиа, также данные проецируются на лобовое стекло. Для общения с задними пассажирами предусмотрен специальный микрофон.

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Кресла первого и второго рядов оснащены электроприводом, подогревом, массажем и вентиляцией. Оснащение включает раздельный климат-контроль, два люка в крыше, камеры кругового обзора, монитор для задних пассажиров и систему полуавтономного вождения.

[ + – ] Для задних пассажиров предусмотрен монитор Фото: Geely

Китайский электрокар оснащен полным приводом и двумя моторами мощностью 544 л. с. Авто весом 2,8 тонны разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 190 км/ч.

Большая аккумуляторная батарея на 116 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 675 км. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Ранее Фокус рассказывал, что Geely и Volvo разработали новый недорогой кроссовер. Он может появиться в Украине.