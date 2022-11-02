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Авто

Роскошный салон и запас хода 675 км: Geely создали люксовый электрический минивэн (фото)

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Фото: Geely | Zeekr 009 отличается нестандартным рубленым дизайном

Большой минивэн Zeekr 009 весит 2,8 тонны, но при этом способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с. Салон электромобиля отделан дорогой кожей, а передние и задние сиденья оснащены электроприводом и массажем.

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В Китае официально презентовали новый Zeekr 009. Роскошный минивэн от электрического подразделения Geely уже доступен для заказа по цене 499-588 тысяч юаней ($68 500 – 80 750). Об этом сообщает официальный сайт китайского концерна.

Geely Zeekr 009, Zeekr 009, электромобиль Geely, минивэн Geely, новый Zeekr 009 Fullscreen
Электрокар достигает 5,2 м в длину и весит 2,8 тонны
Фото: Geely

Электромобиль Zeekr 009 создавался при участии специалистов Volvo. В частности, именно в Швеции разрабатывали нестандартный дизайн минивэна. Во внешнем виде преобладают рубленые поверхности, а передняя часть щедро декорирована хромом. Стандартными являются 20-дюймовые колеса.

Минивэн построен на новейшей платформе SEA. Ее используют самые дорогие электромобили Geely.

Geely Zeekr 009, Zeekr 009, электромобиль Geely, минивэн Geely, новый Zeekr 009 Fullscreen
Запас хода Zeekr 009 составляет 676 км
Фото: Geely

Габариты Zeekr 009:

  • Длина — 5204 мм
  • Ширина — 2024 мм
  • Высота — 1856 мм
  • Колесная база — 3205 мм
Geely Zeekr 009, Zeekr 009, электромобиль Geely, минивэн Geely, новый Zeekr 009 Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей Nappa
Фото: Geely

Шестиместный салон Zeekr 009 отделан дорогой кожей Nappa. Электрокар получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедиа, также данные проецируются на лобовое стекло. Для общения с задними пассажирами предусмотрен специальный микрофон.

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Кресла первого и второго рядов оснащены электроприводом, подогревом, массажем и вентиляцией. Оснащение включает раздельный климат-контроль, два люка в крыше, камеры кругового обзора, монитор для задних пассажиров и систему полуавтономного вождения.

Geely Zeekr 009, Zeekr 009, электромобиль Geely, минивэн Geely, новый Zeekr 009 Fullscreen
Для задних пассажиров предусмотрен монитор
Фото: Geely

Китайский электрокар оснащен полным приводом и двумя моторами мощностью 544 л. с. Авто весом 2,8 тонны разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 190 км/ч.

Большая аккумуляторная батарея на 116 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 675 км. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Ранее Фокус рассказывал, что Geely и Volvo разработали новый недорогой кроссовер. Он может появиться в Украине.