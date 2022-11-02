Роскошный салон и запас хода 675 км: Geely создали люксовый электрический минивэн (фото)
Большой минивэн Zeekr 009 весит 2,8 тонны, но при этом способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с. Салон электромобиля отделан дорогой кожей, а передние и задние сиденья оснащены электроприводом и массажем.
В Китае официально презентовали новый Zeekr 009. Роскошный минивэн от электрического подразделения Geely уже доступен для заказа по цене 499-588 тысяч юаней ($68 500 – 80 750). Об этом сообщает официальный сайт китайского концерна.
Электромобиль Zeekr 009 создавался при участии специалистов Volvo. В частности, именно в Швеции разрабатывали нестандартный дизайн минивэна. Во внешнем виде преобладают рубленые поверхности, а передняя часть щедро декорирована хромом. Стандартными являются 20-дюймовые колеса.
Минивэн построен на новейшей платформе SEA. Ее используют самые дорогие электромобили Geely.
Габариты Zeekr 009:
- Длина — 5204 мм
- Ширина — 2024 мм
- Высота — 1856 мм
- Колесная база — 3205 мм
Шестиместный салон Zeekr 009 отделан дорогой кожей Nappa. Электрокар получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедиа, также данные проецируются на лобовое стекло. Для общения с задними пассажирами предусмотрен специальный микрофон.Важно
Кресла первого и второго рядов оснащены электроприводом, подогревом, массажем и вентиляцией. Оснащение включает раздельный климат-контроль, два люка в крыше, камеры кругового обзора, монитор для задних пассажиров и систему полуавтономного вождения.
Китайский электрокар оснащен полным приводом и двумя моторами мощностью 544 л. с. Авто весом 2,8 тонны разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 190 км/ч.
Большая аккумуляторная батарея на 116 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 675 км. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.
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