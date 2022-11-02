Цена $10 000 и большой багажник: стартовали продажи преемника Chevrolet Lacetti (фото)
Chevrolet Onix — недорогой седан В-класса, сборку которого наладили в Узбекистане. Модель имеет все шансы появиться на украинском рынке.
Новый Chevrolet Onix поступил в продажу. Компактный седан узбекской сборки стоит от 9900 до 14 800 долларов. Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.
Седан Chevrolet Onix – преемник хорошо известных у нас моделей Lacetti и Cobalt. Вполне вероятно, что он появится на украинском рынке, ведь модели UzAuto Motors представлены в нашей стране. Ранее они продавались под брендом Ravon, а теперь стали Chevrolet. Недавно узбекское подразделение General Motors начало производство еще и кроссовера Chevrolet Tracker за $14 000.
Chevrolet Onix 2022 более обтекаемый, чем предшественники. У него широкая решетка радиатора и продолговатые фары.
Габариты Chevrolet Onix 2022:
- Длина – 4474 мм
- Ширина – 1730 мм
- Высота – 1471 мм
- Колесная база – 2600 мм
В салоне преобладают изогнутые поверхности, а приборы помещены в отдельные колодцы. У седана вместительный 469-литровый багажник.
Базовая комплектация Chevrolet Onix включает кондиционер, 2 подушки безопасности и ESP, а более дорогой вариант получил парктроник, круиз-контроль, 8,0-дюймовый тачскрин и подогрев передних кресел. В в 2023 году добавят топовую версию с климат-контролем, люком, подогревом задних сидений и мониторингом "слепых" зон.Важно
Седан Chevrolet Onix 2022 оснащают 1,2-литровыми бензиновыми двигателями – 90-сильным атмосферным и 132-сильным турбированным. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП.
Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet презентовали недорогой молодежный кроссовер за 21 500 долларов.