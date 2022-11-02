Цена $10 000 и большой багажник: стартовали продажи преемника Chevrolet Lacetti (фото)

Chevrolet Onix — недорогой седан В-класса, сборку которого наладили в Узбекистане. Модель имеет все шансы появиться на украинском рынке.

Related video

Новый Chevrolet Onix поступил в продажу. Компактный седан узбекской сборки стоит от 9900 до 14 800 долларов. Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.

[ + – ] На выбор предлагают 1,2-литровые моторы на 90 и 132 л. с. Фото: General Motors

Седан Chevrolet Onix – преемник хорошо известных у нас моделей Lacetti и Cobalt. Вполне вероятно, что он появится на украинском рынке, ведь модели UzAuto Motors представлены в нашей стране. Ранее они продавались под брендом Ravon, а теперь стали Chevrolet. Недавно узбекское подразделение General Motors начало производство еще и кроссовера Chevrolet Tracker за $14 000.

Chevrolet Onix 2022 более обтекаемый, чем предшественники. У него широкая решетка радиатора и продолговатые фары.

[ + – ] Более дорогие версии получили 8,0-дюймовый тачскрин Фото: General Motors

Габариты Chevrolet Onix 2022:

Длина – 4474 мм

Ширина – 1730 мм

Высота – 1471 мм

Колесная база – 2600 мм

В салоне преобладают изогнутые поверхности, а приборы помещены в отдельные колодцы. У седана вместительный 469-литровый багажник.

[ + – ] Объем багажника составляет 469 л Фото: General Motors

Базовая комплектация Chevrolet Onix включает кондиционер, 2 подушки безопасности и ESP, а более дорогой вариант получил парктроник, круиз-контроль, 8,0-дюймовый тачскрин и подогрев передних кресел. В в 2023 году добавят топовую версию с климат-контролем, люком, подогревом задних сидений и мониторингом "слепых" зон.

Важно

Запас хода 830 км и 2,5 с до сотни: в Украине появился невероятный электрокар Lucid (фото)

Седан Chevrolet Onix 2022 оснащают 1,2-литровыми бензиновыми двигателями – 90-сильным атмосферным и 132-сильным турбированным. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet презентовали недорогой молодежный кроссовер за 21 500 долларов.