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Авто

Цена $10 000 и большой багажник: стартовали продажи преемника Chevrolet Lacetti (фото)

Chevrolet Onix 2022, Chevrolet Onix, новый Chevrolet Onix, седан Chevrolet Onix
Фото: General Motors | Chevrolet Onix получился более обтекаемым, чем предшественник

Chevrolet Onix — недорогой седан В-класса, сборку которого наладили в Узбекистане. Модель имеет все шансы появиться на украинском рынке.

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Новый Chevrolet Onix поступил в продажу. Компактный седан узбекской сборки стоит от 9900 до 14 800 долларов. Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.

Chevrolet Onix 2022, Chevrolet Onix, новый Chevrolet Onix, седан Chevrolet Onix Fullscreen
На выбор предлагают 1,2-литровые моторы на 90 и 132 л. с.
Фото: General Motors

Седан Chevrolet Onix – преемник хорошо известных у нас моделей Lacetti и Cobalt. Вполне вероятно, что он появится на украинском рынке, ведь модели UzAuto Motors представлены в нашей стране. Ранее они продавались под брендом Ravon, а теперь стали Chevrolet. Недавно узбекское подразделение General Motors начало производство еще и кроссовера Chevrolet Tracker за $14 000.

Chevrolet Onix 2022 более обтекаемый, чем предшественники. У него широкая решетка радиатора и продолговатые фары.

Chevrolet Onix 2022, Chevrolet Onix, новый Chevrolet Onix, седан Chevrolet Onix Fullscreen
Более дорогие версии получили 8,0-дюймовый тачскрин
Фото: General Motors

Габариты Chevrolet Onix 2022:

  • Длина – 4474 мм
  • Ширина – 1730 мм
  • Высота – 1471 мм
  • Колесная база – 2600 мм

В салоне преобладают изогнутые поверхности, а приборы помещены в отдельные колодцы. У седана вместительный 469-литровый багажник.

Chevrolet Onix 2022, Chevrolet Onix, новый Chevrolet Onix, седан Chevrolet Onix Fullscreen
Объем багажника составляет 469 л
Фото: General Motors

Базовая комплектация Chevrolet Onix включает кондиционер, 2 подушки безопасности и ESP, а более дорогой вариант получил парктроник, круиз-контроль, 8,0-дюймовый тачскрин и подогрев передних кресел. В в 2023 году добавят топовую версию с климат-контролем, люком, подогревом задних сидений и мониторингом "слепых" зон.

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Седан Chevrolet Onix 2022 оснащают 1,2-литровыми бензиновыми двигателями – 90-сильным атмосферным и 132-сильным турбированным. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet презентовали недорогой молодежный кроссовер за 21 500 долларов.