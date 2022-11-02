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Авто

Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)

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Фото: General Motors | Chevrolet Onix вийшов більш обтічний, ніж його попередник

Chevrolet Onix — недорогий седан В-класу, збірку якого налагодили в Узбекистані. Модель має всі шанси з'явитись на українському ринку.

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Новий Chevrolet Onix надійшов у продаж. Компактний седан узбецької збірки коштує від 9900 до 14800 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт UzAuto Motors.

Chevrolet Onix 2022, Chevrolet Onix, новий Chevrolet Onix, седан Chevrolet Onix Fullscreen
На вибір пропонують 1,2-літрові двигуни на 90 і 132 к. с.
Фото: General Motors

Седан Chevrolet Onix — наступник добре відомих у нас моделей Lacetti та Cobalt. Цілком можливо, що він з'явиться на українському ринку, адже моделі UzAuto Motors представлені в нашій країні. Раніше вони продавали під брендом Ravon, а тепер стали Chevrolet. Нещодавно узбецький підрозділ General Motors розпочав виробництво ще й кросовера Chevrolet Tracker за $14 000.

Chevrolet Onix 2022 більш обтічний, ніж попередники. У нього широкі грати радіатора та довгасті фари.

Chevrolet Onix 2022, Chevrolet Onix, новий Chevrolet Onix, седан Chevrolet Onix Fullscreen
Дорожчі версії отримали 8,0-дюймовий тачскрін
Фото: General Motors

Габарити Chevrolet Onix 2022:

  • Довжина – 4474 мм
  • Ширина – 1730 мм
  • Висота – 1471 мм
  • Колісна база – 2600 мм

У салоні переважають вигнуті поверхні, а прилади поміщені в окремі колодязі. У седана місткий 469-літровий багажник.

Chevrolet Onix 2022, Chevrolet Onix, новий Chevrolet Onix, седан Chevrolet Onix Fullscreen
Об'єм багажника складає 469 л
Фото: General Motors

Базова комплектація Chevrolet Onix включає кондиціонер, 2 подушки безпеки та ESP, а дорожчий варіант отримав парктронік, круїз-контроль, 8,0-дюймовий тачскрин та підігрів передніх крісел. У 2023 році додадуть топову версію з клімат-контролем, люком, підігрівом задніх сидінь та моніторингом "сліпих" зон.

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Седан Chevrolet Onix 2022 оснащують 1,2-літровими бензиновими двигунами — 90-сильним атмосферним та 132-сильним турбованим. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet презентували недорогий молодіжний кросовер за 21 500 доларів.