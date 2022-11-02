Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)
Chevrolet Onix — недорогий седан В-класу, збірку якого налагодили в Узбекистані. Модель має всі шанси з'явитись на українському ринку.
Новий Chevrolet Onix надійшов у продаж. Компактний седан узбецької збірки коштує від 9900 до 14800 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт UzAuto Motors.
Седан Chevrolet Onix — наступник добре відомих у нас моделей Lacetti та Cobalt. Цілком можливо, що він з'явиться на українському ринку, адже моделі UzAuto Motors представлені в нашій країні. Раніше вони продавали під брендом Ravon, а тепер стали Chevrolet. Нещодавно узбецький підрозділ General Motors розпочав виробництво ще й кросовера Chevrolet Tracker за $14 000.
Chevrolet Onix 2022 більш обтічний, ніж попередники. У нього широкі грати радіатора та довгасті фари.
Габарити Chevrolet Onix 2022:
- Довжина – 4474 мм
- Ширина – 1730 мм
- Висота – 1471 мм
- Колісна база – 2600 мм
У салоні переважають вигнуті поверхні, а прилади поміщені в окремі колодязі. У седана місткий 469-літровий багажник.
Базова комплектація Chevrolet Onix включає кондиціонер, 2 подушки безпеки та ESP, а дорожчий варіант отримав парктронік, круїз-контроль, 8,0-дюймовий тачскрин та підігрів передніх крісел. У 2023 році додадуть топову версію з клімат-контролем, люком, підігрівом задніх сидінь та моніторингом "сліпих" зон.Важливо
Седан Chevrolet Onix 2022 оснащують 1,2-літровими бензиновими двигунами — 90-сильним атмосферним та 132-сильним турбованим. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.
Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet презентували недорогий молодіжний кросовер за 21 500 доларів.