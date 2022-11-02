Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)

Chevrolet Onix — недорогий седан В-класу, збірку якого налагодили в Узбекистані. Модель має всі шанси з'явитись на українському ринку.

Related video

Новий Chevrolet Onix надійшов у продаж. Компактний седан узбецької збірки коштує від 9900 до 14800 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт UzAuto Motors.

[ + – ] На вибір пропонують 1,2-літрові двигуни на 90 і 132 к. с. Фото: General Motors

Седан Chevrolet Onix — наступник добре відомих у нас моделей Lacetti та Cobalt. Цілком можливо, що він з'явиться на українському ринку, адже моделі UzAuto Motors представлені в нашій країні. Раніше вони продавали під брендом Ravon, а тепер стали Chevrolet. Нещодавно узбецький підрозділ General Motors розпочав виробництво ще й кросовера Chevrolet Tracker за $14 000.

Chevrolet Onix 2022 більш обтічний, ніж попередники. У нього широкі грати радіатора та довгасті фари.

[ + – ] Дорожчі версії отримали 8,0-дюймовий тачскрін Фото: General Motors

Габарити Chevrolet Onix 2022:

Довжина – 4474 мм

Ширина – 1730 мм

Висота – 1471 мм

Колісна база – 2600 мм

У салоні переважають вигнуті поверхні, а прилади поміщені в окремі колодязі. У седана місткий 469-літровий багажник.

[ + – ] Об'єм багажника складає 469 л Фото: General Motors

Базова комплектація Chevrolet Onix включає кондиціонер, 2 подушки безпеки та ESP, а дорожчий варіант отримав парктронік, круїз-контроль, 8,0-дюймовий тачскрин та підігрів передніх крісел. У 2023 році додадуть топову версію з клімат-контролем, люком, підігрівом задніх сидінь та моніторингом "сліпих" зон.

Важливо

Запас ходу 830 км та 2,5 с до сотні: в Україні з'явився неймовірний електрокар Lucid (фото)

Седан Chevrolet Onix 2022 оснащують 1,2-літровими бензиновими двигунами — 90-сильним атмосферним та 132-сильним турбованим. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet презентували недорогий молодіжний кросовер за 21 500 доларів.