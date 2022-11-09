Audi представили флагманський електрокросовер із запасом ходу до 600 км (відео)

Audi Q8 E-Tron запропонований у стандартній версії та купеподібному варіанті Sportback. Електрокросовер доступний у модифікаціях потужністю від 335 до 496 к.с.

Related video

У Німеччині презентували новий Audi Q8 E-Tron 2023. Флагманський електрокросовер марки надійде в продаж із лютого за ціною від 74 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Audi.

[ + – ] Оновлений кросовер можна впізнати за широкою решіткою радіатора Фото: Audi

Електромобіль не є абсолютно новою моделлю — це серйозно модернізована версія Audi E-Tron. Під час оновлення кросовер вирішили перейменувати.

Важливо

На європейський ринок виходить недорогий електрокросовер Geely (фото)

Дизайн Audi Q8 E-Tron 2023

Зовнішній вигляд електрокара змінили на кшталт бензинового Audi Q8. У нього нові широкі ґрати радіатора, освіжені фари, ліхтарі та бампери.

[ + – ] На вибір запропоновано версії із запасом ходу від 491 до 600 км Фото: Audi

Як і раніше, модель запропонована в стандартній версії та купеподібному варіанті Sportback. Аеродинаміку обох кросоверів покращили — коефіцієнт лобового опору знижено до 0,27 та 0,24, відповідно.

[ + – ] Audi Q8 E-Tron Sportback відрізняється стрімким купеподібним профілем Фото: Audi

У салоні Audi Q8 E-Tron 2023 змін менше. Кросовер отримав нове кермо, і йому розширили палітру варіантів обробки. Комплектація включає панорамний дах, двозонний клімат-контроль і пневмопідвіску.

[ + – ] У салоні встановлено нове кермо Фото: Audi

Характеристики Audi Q8 E-Tron

А ось силова установка суттєво доопрацьована, і запас ходу авто значно збільшений. Електрокросовер Audi пропонують у трьох різних повнопривідних версіях:

Q8 E-Tron 50 — 335 к.с., розгін до 100 км/год за 6 с, максимальна швидкість 200 км/год, батарея на 89 кВт∙год, запас ходу 491 км (505 км — Sportback);

Q8 E-Tron 55 — 402 к.с., розгін до 100 км/год за 5,6 с, максимальна швидкість 200 км/год, батарея на 104 кВт∙год, запас ходу 582 км (600 км — Sportback)

SQ8 E-Tron — 496 к.с., розгін до 100 км/год за 4,5 с, максимальна швидкість 210 км/год, батарея на 104 кВт∙год, запас ходу 494 км (513 км — Sportback).

Раніше Фокус розповідав, що Audi презентували найшвидший у світі заряджений хетчбек. Він розвиває 300 км/год.

Також ми розповідали, що в Україні з'явився американський електрокар із запасом ходу понад 800 км.