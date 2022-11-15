Немцы определили самые ненадежные автомобили современности

Рейтинг TÜV Report сформировали на основе данных техосмотра авто в Германии. Самыми проблемными оказались модели бренда Dacia.

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Организация TÜV Sud, отвечающая за техосмотр в Германии, составила рейтинг надежности авто с пробегом. Ранее были названы самые беспроблемные модели, а теперь определили наиболее ненадежные машины.

Рейтинг TÜV Report составлен на основе данных техосмотра за 2022 год. Его в Германии прошли около 9,5 миллионов машин. Установлено, что за последний год уровень надежности авто понизился и количество машин с серьезными неисправностями выросло с 17,9 до 20,2%.

[ + – ] Наиболее проблемными назвали модели Dacia Фото: Dacia

Самые ненадежные авто с пробегом – Dacia. Сразу несколько моделей румынского бренда Renault Group оказались проблемными.

Самые ненадежные б/у авто по данным TÜV Sud

Возрастом 2-3 года:

Dacia Duster – 11,6% авто с дефектами Dacia Dokker – 10,8% Volkswagen Sharan – 9,4% Citroen C3 Aircross – 9,4% BMW X5/X6 – 8,8%

Возрастом 4-5 лет:

Dacia Duster – 18% авто с дефектами Volkswagen Sharan – 17,1% BMW 2 Series Active Tourer – 16,7% Seat Alhambra – 16,6% Dacia Dokker – 16,1%

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Возрастом 6-7 лет:

Dacia Duster – 24,4% авто с дефектами Dacia Dokker – 24,4% BMW 5 Series – 23,8% Dacia Logan – 23,5% Fiat Punto – 22,5%

Возрастом 8-9 лет:

Dacia Logan – 32,9% авто с дефектами Fiat Punto – 31,1% Dacia Duster – 28,4% Ford Mondeo – 28% Renault Twingo – 27,2%

Возрастом 10-11 лет:

Renault Clio – 36,4% авто с дефектами Renault Twingo – 35,9% Dacia Logan – 35,6% Dacia Sandero – 35% Nissan Juke – 33,8%

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