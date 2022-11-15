Немцы определили самые ненадежные автомобили современности
Рейтинг TÜV Report сформировали на основе данных техосмотра авто в Германии. Самыми проблемными оказались модели бренда Dacia.
Организация TÜV Sud, отвечающая за техосмотр в Германии, составила рейтинг надежности авто с пробегом. Ранее были названы самые беспроблемные модели, а теперь определили наиболее ненадежные машины.
Рейтинг TÜV Report составлен на основе данных техосмотра за 2022 год. Его в Германии прошли около 9,5 миллионов машин. Установлено, что за последний год уровень надежности авто понизился и количество машин с серьезными неисправностями выросло с 17,9 до 20,2%.
Самые ненадежные авто с пробегом – Dacia. Сразу несколько моделей румынского бренда Renault Group оказались проблемными.
Самые ненадежные б/у авто по данным TÜV Sud
Возрастом 2-3 года:
- Dacia Duster – 11,6% авто с дефектами
- Dacia Dokker – 10,8%
- Volkswagen Sharan – 9,4%
- Citroen C3 Aircross – 9,4%
- BMW X5/X6 – 8,8%
Возрастом 4-5 лет:
- Dacia Duster – 18% авто с дефектами
- Volkswagen Sharan – 17,1%
- BMW 2 Series Active Tourer – 16,7%
- Seat Alhambra – 16,6%
- Dacia Dokker – 16,1%
Возрастом 6-7 лет:
- Dacia Duster – 24,4% авто с дефектами
- Dacia Dokker – 24,4%
- BMW 5 Series – 23,8%
- Dacia Logan – 23,5%
- Fiat Punto – 22,5%
Возрастом 8-9 лет:
- Dacia Logan – 32,9% авто с дефектами
- Fiat Punto – 31,1%
- Dacia Duster – 28,4%
- Ford Mondeo – 28%
- Renault Twingo – 27,2%
Возрастом 10-11 лет:
- Renault Clio – 36,4% авто с дефектами
- Renault Twingo – 35,9%
- Dacia Logan – 35,6%
- Dacia Sandero – 35%
- Nissan Juke – 33,8%
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