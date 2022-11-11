Богатая комплектация и мотор от General Motors: в Китае презентовали пикап за $8300 (фото)

Недорогой пикап BAW Calorie получил виртуальную панель приборов, голосовое управление мультимедиа и камеру заднего вида. Модель предлагают в стандартной и удлиненной версиях.

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В Китае поступил в производство новый BAW Calorie. Бюджетный рамный пикап поступит в продажу до конца года по цене от 60 000 юаней ($8300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Пикап предложен в двух версиях по длине Фото: CarNewsChina

BAW Calorie – более доступный аналог Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. У него лаконичный дизайн с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

Среднеразмерный пикап BAW Calorie предложат только в четырехдверном исполнении, но в двух вариантах по длине. Стандартная модель достигает 5270 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1860 мм в высоту. Удлиненный вариант на 250 мм крупнее – 5520 мм.

[ + – ] На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Хотя модель очень дешевая, в салоне установлены два 10,25-дюймовых дисплея – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. У задних сидений поднимается подушка, что позволяет перевозить в салоне грузы.

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Базовая комплектация включает 2 подушки безопасности, усилитель руля, камеру заднего вида и систему контроля давления в шинах. В более дорогих версиях есть бесключевой доступ и даже голосовое управление мультимедийной системой.

[ + – ] Подушки задних сидений поднимаются Фото: CarNewsChina

Китайский пикап получил 2,0-литровый бензиновый двигатель разработки Wuling – подразделения General Motors. Четверка развивает 144 л. с. и 200 Н∙м. BAW Calorie заднеприводной и оснащен 5-ступенчатой механической КПП.

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