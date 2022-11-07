Для наших дорог: презентован самый экстремальный пикап Volkswagen (фото)

Volkswagen Amarok получил огромные внедорожные шины и багажник на крышу. Клиренс пикапа увеличили сразу до 376 мм.

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У нового Volkswagen Amarok 2023 появился топовый вариант для тяжелого бездорожья. Он поступит в продажу с начала следующего года. Об этом сообщает сайт Motor1.

[ + – ] Колесные арки серьезно расширены

Экстремальный тюнинг Volkswagen Amarok выполнило немецкое ателье Delta4x4. У внедорожной версии пикапа клиренс увеличен сразу на 150 мм – до внушительных 376 мм. Также установлены огромные шины размером 35x12.5 R20 – для них понадобились расширители арок.

Кроме того, появились дуги и защита днища. На крыше установили дополнительную светотехнику и багажник, способный выдержать запасное колесо.

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В Delta4x4 дорабатывают только четырехдверную версию модели. Впрочем, известно, что вскоре пикап Volkswagen Amarok также получит более доступный двухместный вариант для бизнеса.

[ + – ] На крыше появился багажник

Для тюнинга выбирают исключительно вариант пикапа с мощным 3,0-литровым турбодизельным V6 на 250 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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