Volkswagen рассекретил скоростного конкурента Subaru STI и Mitsubishi Lancer Evo (фото)

Volkswagen Golf Rallye планировали выпустить лимитированной серией из 2500 авто. Заряженный хэтчбек получил 275-сильный турбомотор и полный привод.

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На тюнинг-шоу SEMA привезли уникальный прототип Volkswagen Golf Rallye 1993 года. Заряженную модель впервые показали на публике – до этого о ней мало кто знал. Об этом сообщает сайт Carscoops.

История авто весьма интересная. В начале 90-х Volkswagen собирался участвовать в чемпионате мира по ралли WRC. Для допуска гоночного авто к соревнованиям необходимо было выпустить минимум 2500 авто его серийной версии.

[ + – ] Всего планировали выпустить 2500 VW Golf Rallye Фото: carscoops.com

Volkswagen Golf Rallye планировался как соперник Subaru WRX STI и Mitsubishi Lancer Evolution. За основу взяли трехдверный VW Golf 3.

Заряженный хэтчбек отличается от стандартной модели обвесом и расширенными крыльями На крыше установлен спойлер, а на капоте появился воздухозаборник. Также обращают на себя внимание 16-дюймовые диски с шинами размером 225/45R16.

[ + – ] На крыше установлен большой спойлер Фото: carscoops.com

В салоне установили спортивный руль и ковшеобразные сиденья Recaro A8. Также появился трубчатый каркас безопасности.

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Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, выдающий 275 л. с. и 370 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП Volkswagen Golf Rallye разгоняется до 270 км/ч. Спортивная модель также получила полный привод и тормоза Brembo, а ее подвеску доработали.

[ + – ] Под капотом установлен 275-сильный турбомотор Фото: carscoops.com

Volkswagen Golf Rallye так и остался в единственном экземпляре. Немецкий концерн отложил планы по участию в ралли, а потому надобность в такой модели отпала.

Ранее Фокус рассказывал, что аналогичную модель в свое время выпустили и Peugeot. Сейчас ее продают за 250 000 долларов.

Также мы писали, что в тюнинг-шоу SEMA-2022 принимают участие и украинцы.