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Авто

Карманная ракета: нестандартный 38-летний Peugeot 205 продают за $250 000 (фото)

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205 1984, Peugeot 205, Peugeot 205 T16
Фото: Sotheby’s | Peugeot 205 Turbo 16 — очень редкая заряженная версия модели

В отличие от стандартного Peugeot 205, вариант Turbo 16 является заднемоторным и полноприводным. Он оснащен 200-сильной турбочетверкой и может развить 220 км/ч.

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В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили Peugeot 205 1984 года. За автомобиль планируют выручить 180-220 тысяч фунтов стерлингов ($210 000 – 250 000). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205 1984, Peugeot 205, Peugeot 205 T16 Fullscreen
Хэтчбек споособен развить 220 км/ч
Фото: Sotheby’s

Дело в том, что с молотка уйдет не простой хэтчбек В-класса, а очень редкая его версия Peugeot 205 Turbo 16. По сути, это серийный вариант раллийного авто и он кардинально отличается от стандартного 205-го.

Всего выпустили только 200 Peugeot 205 Turbo 16 — именно столько машин требовалось для допуска модели к чемпионату мира по ралли. В разработке авто приняла участие кузовная компания Heuliez.

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205 1984, Peugeot 205, Peugeot 205 T16 Fullscreen
Автомобиль идеально сохранился и проехал всего 40 тыс. км
Фото: Sotheby’s

Конструкцию Peugeot 205 серьезно переделали. Начнем с того, что двигатель установлен не спереди, а сзади – так же, как и в раллийной версии. Сам мотор тоже особенный — 1,8-литровая четверка с турбонаддувом развивает 200 л. с.

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С 5-ступенчатой механической КПП от Citroen SM заряженный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с и развивает 220 км/ч, то есть для своего времени он был очень быстрым — на уровне Porsche 911 тех лет. Кроме того, Peugeot 205 Turbo 16 полноприводной.

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205 1984, Peugeot 205, Peugeot 205 T16 Fullscreen
Двигатель Peugeot 205 Turbo 16 перенесли назад
Фото: Sotheby’s

Конкретно этот хэтчбек очень хорошо сохранился, ведь нынешний владелец последние 18 лет хранил его в гараже и очень редко выезжал на дороги. Пробег авто – 40 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал, что на этот же аукцион выставили единственный в истории суперкар BMW.

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