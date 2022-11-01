Карманная ракета: нестандартный 38-летний Peugeot 205 продают за $250 000 (фото)

В отличие от стандартного Peugeot 205, вариант Turbo 16 является заднемоторным и полноприводным. Он оснащен 200-сильной турбочетверкой и может развить 220 км/ч.

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В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили Peugeot 205 1984 года. За автомобиль планируют выручить 180-220 тысяч фунтов стерлингов ($210 000 – 250 000). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] Хэтчбек споособен развить 220 км/ч Фото: Sotheby’s

Дело в том, что с молотка уйдет не простой хэтчбек В-класса, а очень редкая его версия Peugeot 205 Turbo 16. По сути, это серийный вариант раллийного авто и он кардинально отличается от стандартного 205-го.

Всего выпустили только 200 Peugeot 205 Turbo 16 — именно столько машин требовалось для допуска модели к чемпионату мира по ралли. В разработке авто приняла участие кузовная компания Heuliez.

[ + – ] Автомобиль идеально сохранился и проехал всего 40 тыс. км Фото: Sotheby’s

Конструкцию Peugeot 205 серьезно переделали. Начнем с того, что двигатель установлен не спереди, а сзади – так же, как и в раллийной версии. Сам мотор тоже особенный — 1,8-литровая четверка с турбонаддувом развивает 200 л. с.

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С 5-ступенчатой механической КПП от Citroen SM заряженный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с и развивает 220 км/ч, то есть для своего времени он был очень быстрым — на уровне Porsche 911 тех лет. Кроме того, Peugeot 205 Turbo 16 полноприводной.

[ + – ] Двигатель Peugeot 205 Turbo 16 перенесли назад Фото: Sotheby’s

Конкретно этот хэтчбек очень хорошо сохранился, ведь нынешний владелец последние 18 лет хранил его в гараже и очень редко выезжал на дороги. Пробег авто – 40 тыс. км.

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