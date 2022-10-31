Миниатюрный 40-летний Ford продают по цене нового суперкара Lamborghini (фото)

Ford Ghia Trio выпущен в единственном экземпляре, ведь от производства компактной модели отказались. Трехместный автомобиль длиной менее 3 м оснащен мотоциклетным двигателем.

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В США на аукцион eBay выставили уникальный Ford Ghia Trio 1983 года. За миниатюрный городской автомобиль просят целых 500 000 долларов – как за новый Lamborghini Aventador. Подробности авто раскрыли на сайте eBay.

[ + – ] Длина авто — мене 3 метров Фото: ebay.com

Дело в том, что Ford Ghia Trio существует в одном-единственном экземпляре. Концепт-кар показали на Женевском автосалоне 1983 года, однако серийным он не стал.

Ford Ghia Trio позиционировали, как ультракомпактный автомобиль для города. Его разработали за 15 лет до появления первого Smart и машина попросту оказалась слишком передовой и нестандартной для своего времени.

[ + – ] Авто оснащено 250-кубовым двигателем Фото: Ford

Концепт-кар Ford достигает менее 3 метров в длину. Обтекаемый однообъемный дизайн выполнили в итальянском ателье Ghia.

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Компоновка салона авто – весьма нестандартная: водитель сидит спереди по центру, а сзади установлены два пассажирских кресла. К слову, позже такую же посадочную формулу применили на знаменитом суперкаре McLaren F1.

[ + – ] В салоне установлены три сиденья Фото: ebay.com

Ford Ghia Trio оснащен 250-кубовым мотоциклетным мотором, расположенным сзади, и автоматической КПП. Он способен развить 80 км/ч и расходует всего 3,4 л на 100 км.

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