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Авто

Джо Байден поучаствовал в гонке на своем Corvette и жег шины на электропикапе Ford (видео)

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Фото: whitehouse.gov | Любимое авто президента США — Chevrolet Corvette Stingray 1967 года

В гонке Джо Байден разогнал свой кабриолет Chevrolet Corvette 1967 года до 190 км/ч. Его соперником стал сын бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла.

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Джо Байден продемонстрировал свой водительские навыки на камеру. Президент США стал гостем шоу "Гараж Джея Лено", где принял участие в уличной гонке. Видео опубликовал канал CNBC.

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Президент США жег резину на электрическом Ford F-100 1978 года
Фото: скриншот/youtube

Джо Байден — автолюбитель со стажем. На съемки к Джею Лено он приехал на собственном авто — Chevrolet Corvette Stingray 1967 года. Этот 350-сильный кабриолет он получил в качестве свадебного подарка от своего отца, который был дилером Chevrolet. Спорткар отреставрирован и выглядит как новый.

Авто Джо Байдена разогналось до 190 км/ч

Именно на этом авто президент США и поучаствовал в драгрейсинге, а его соперником стал сын бывшего госсекретаря Колина Пауэла на более новом 455-сильном Chevrolet Corvette C7. На финише спринтерского заезда авто Джо Байдена разогналось до 190 км/ч, но гонку он все же проиграл.

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Кроме того, президент США испытал необычный пикап Ford F-100 1978 года. Вместо бензинового двигателя авто оснастили 480-сильной электрической установкой от кроссовера Ford Mustang Mach-E GT, причем такой тюнинг-комплект уже поступил в продажу и доступен всем желающим. Джо Байден оценил тишину работы моторов и хороший разгон электрокара, а также немного пожег резину.

Джо Байден — автомобилист со стажем

Президент США является активным сторонником электромобилей и в свое время протестировал первый электропикап Hummer. В то же время, он является поклонником бензиновых Corvette. Байден любит водить, но признавался, что охрана не разрешает садиться ему за руль.

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