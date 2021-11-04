Сделай сам: Ford поможет превратить авто в электромобиль своими руками

Электромотор Ford Mustang Mach-E GT поступит в свободную продажу. Первым его получил старый пикап Ford F-100.

Ford запускает новую программу нестандартного тюнинга. Американский автогигант поможет автомобилистам переоборудовать их бензиновые машины в электромобили. Об этом сообщает сайт Top Gear.

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[ + – ] Электромотор Ford Eluminate стоит 3900 долларов Фото: Ford

Компоненты силовых установок электромобилей Ford поступят в свободную продажу. Так, 280-сильный мотор Eluminate от электрокроссовера Ford Mustang Mach-E GT можно будет купить за 3900 долларов. Кроме того, покупателям предложат аккумуляторные батареи, контроллеры, инверторы и другие детали.

[ + – ] Ford F-100 оснастили Фото: Ford

В качестве примера такого тюнинга Ford представил на шоу SEMA переоборудованный пикап F-100 1978 года. Автомобиль оснастили двумя моторами от Ford Mustang Mach-E GT суммарной мощностью 480 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 88 кВт∙ч.

[ + – ] Детали салона также позаимствовали у Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

С виду электрокар практически не отличается от обычного Ford F-100 – разве клиренс уменьшен и установлены новые 19-дюймовые диски. Зато в салоне появились руль, передняя панель и цифровой щиток приборов Ford Mustang Mach-E.

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