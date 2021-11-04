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Зроби сам: Ford допоможе перетворити авто на електромобіль своїми руками

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Електродвигун Ford, електромобілі Ford, Ford F-100, електрокар Ford
Фото: Ford | Ford F-100 переробили на електромобіль

Електромотор Ford Mustang Mach-E GT надійде у вільний продаж. Першим його здобув старий пікап Ford F-100.

Ford запускає нову програму нестандартного тюнінгу. Американський автогігант допоможе автомобілістам переобладнати їхні бензинові машини на електромобілі. Про це повідомляє сайт Top Gear.

Електродвигун Ford, електромобілі Ford, Ford F-100, електрокар Ford
Електромотор Ford Eluminate коштує 3 900 доларів
Фото: Ford

Компоненти силових установок електромобілів Ford надійдуть у вільний продаж. Так, 280-сильний мотор Eluminate від електрокросовера Ford Mustang Mach-E GT можна буде купити за 3 900 доларів. Крім того, покупцям запропонують акумуляторні батареї, контролери, інвертори й інші деталі.

Електродвигун Ford, електромобілі Ford, Ford F-100, електрокар Ford
Ford F-100 оснастили
Фото: Ford

Як приклад такого тюнінгу Ford представив на шоу SEMA переобладнаний пікап F-100 1978 року. Автомобіль оснастили двома двигунами від Ford Mustang Mach-E GT сумарною потужністю 480 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 88 кВт∙год.

Електродвигун Ford, електромобілі Ford, Ford F-100, електрокар Ford
Деталі салону також запозичили у Ford Mustang Mach-E
Фото: Ford

На вигляд електрокар практично не відрізняється від звичайного Ford F-100 — хіба кліренс зменшений і встановлені нові 19-дюймові диски. Натомість у салоні з'явилися кермо, передня панель та цифровий щиток приладів Ford Mustang Mach-E.

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