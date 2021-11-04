Зроби сам: Ford допоможе перетворити авто на електромобіль своїми руками

Електромотор Ford Mustang Mach-E GT надійде у вільний продаж. Першим його здобув старий пікап Ford F-100.

Ford запускає нову програму нестандартного тюнінгу. Американський автогігант допоможе автомобілістам переобладнати їхні бензинові машини на електромобілі. Про це повідомляє сайт Top Gear.

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[ + – ] Електромотор Ford Eluminate коштує 3 900 доларів Фото: Ford

Компоненти силових установок електромобілів Ford надійдуть у вільний продаж. Так, 280-сильний мотор Eluminate від електрокросовера Ford Mustang Mach-E GT можна буде купити за 3 900 доларів. Крім того, покупцям запропонують акумуляторні батареї, контролери, інвертори й інші деталі.

[ + – ] Ford F-100 оснастили Фото: Ford

Як приклад такого тюнінгу Ford представив на шоу SEMA переобладнаний пікап F-100 1978 року. Автомобіль оснастили двома двигунами від Ford Mustang Mach-E GT сумарною потужністю 480 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 88 кВт∙год.

[ + – ] Деталі салону також запозичили у Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

На вигляд електрокар практично не відрізняється від звичайного Ford F-100 — хіба кліренс зменшений і встановлені нові 19-дюймові диски. Натомість у салоні з'явилися кермо, передня панель та цифровий щиток приладів Ford Mustang Mach-E.

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