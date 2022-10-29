Джо Байден взяв участь у гонці на своєму Corvette і палив шини на електропікапі Ford (відео)

У гонці Джо Байден розігнав свій кабріолет Chevrolet Corvette 1967 до 190 км/год. Його суперником став син колишнього держсекретаря США Коліна Пауелла.

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Джо Байден продемонстрував свої навички водія на камеру. Президент США став гостем шоу "Гараж Джея Лено", де взяв участь у вуличних перегонах. Відео опублікував канал CNBC.

[ + – ] Президент США палив гуму на електричному Ford F-100 1978 року Фото: скриншот/youtube

Джо Байден – автолюбитель зі стажем. На зйомки до Джея Лено він приїхав на власному авто – Chevrolet Corvette Stingray 1967 року. Цей 350-сильний кабріолет він отримав як весільний подарунок від свого батька, який був дилером Шевроле. Спорткар відреставрований та виглядає як новий.

[ + – ] Авто Джо Байдена розігналося до 190 км/год.

Саме на цьому авто президент США і взяв участь у драгрейсингу, а його суперником став син колишнього держсекретаря Коліна Пауела на новому 455-сильному Chevrolet Corvette C7. На фініші спринтерського заїзду авто Джо Байдена розігналося до 190 км/год, але гонку він все ж таки програв.

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Крім того, президент США зазнав незвичайного пікапу Ford F-100 1978 року. Замість бензинового двигуна авто оснастили 480-сильною електричною установкою від кросовера Ford Mustang Mach-E GT, причому такий тюнінг-комплект уже надійшов у продаж і доступний усім охочим. Джо Байден оцінив тишу роботи моторів та гарний розгін електрокара, а також трохи попалив гуму.

[ + – ] Джо Байден – автомобіліст зі стажем

Президент США є активним прихильником електромобілів і свого часу протестував перший електропікап Hummer. У той же час він є шанувальником бензинових Corvette. Байден любить водити, але зізнавався, що охорона не дозволяє сідати йому за кермо.

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