Мініатюрний 40-річний Ford продають за ціною нового суперкара Lamborghini (фото)

Ford Ghia Trio випустили в єдиному екземплярі, адже від виробництва компактної моделі відмовилися. Тримісний автомобіль довжиною менше ніж 3 м оснащений мотоциклетним двигуном.

Related video

У США на аукціон eBay виставили унікальний Ford Ghia Trio 1983 року. За мініатюрний міський автомобіль просять аж 500 000 доларів, як за новий Lamborghini Aventador. Подробиці авто розкрили на сайті eBay.

[ + – ] Довжина авто — менше 3 метрів Фото: ebay.com

Справа в тому, що Ford Ghia Trio існує в одному екземплярі. Концепт-кар показали на Женевському автосалоні 1983 року, проте серійним він не став.

Ford Ghia Trio позиціонували як ультракомпактний автомобіль для міста. Його розробили за 15 років до появи першого Smart, і машина просто виявилася надто передовою та нестандартною для свого часу.

[ + – ] Авто має 250-кубовий двигун Фото: Ford

Концепт-кар Ford сягає менше 3 метрів завдовжки. Обтічний однооб'ємний дизайн виконали в італійському ательє Ghia.

Важливо

Джо Байден взяв участь у гонці на своєму Corvette і палив шини на електропікапі Ford (відео)

Компонування салону авто — вельми нестандартне: водій сидить спереду по центру, а ззаду встановлені два пасажирські крісла. До речі, пізніше таку ж посадкову формулу застосували на знаменитому суперкар McLaren F1.

[ + – ] У салоні встановлені три сидіння Фото: ebay.com

Ford Ghia Trio оснащений 250-кубовим мотоциклетним мотором, розташованим ззаду, й автоматичною КПП. Він здатний розвинути 80 км/год і витрачає лише 3,4 л на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford презентував новий Kuga зі свіжим дизайном і покращеним інтер'єром.