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Презентовано новий Ford Kuga 2023: що змінилося у популярному кросовері (фото)

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Фото: Ford | Передня частина змінена на кшталт нового Ford Mondeo

Ford Kuga став виразнішим на вигляд і вперше отримав віртуальну панель приладів. Кросовер буде доступний у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях.

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Ford презентував оновлений Kuga 2023 модельного року. Компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде у продаж із січня. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Ford.

Новий Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga 2023, новий Ford Kuga, кросовер Ford Fullscreen
Позаду освіжені ліхтарі
Фото: Ford

Дизайн Ford Kuga 2023 та його американського брата-близнюка Escape виконаний у новому стилі марки. Широкі грати радіатора та розкосі фари, з'єднані діодною смугою, зробили кросовер схожим на новий Ford Mondeo. Крім того, оновлено бампери та ліхтарі.

Новий Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga 2023, новий Ford Kuga, кросовер Ford Fullscreen
Версія ST-Line (праворуч) відрізняється дизайном від стандартної моделі
Фото: Ford

Спортивна версія ST-Line відрізняється особливим візерунком радіаторної решітки і обважуванням в колір кузова. Крім того, збільшено спойлер на даху та встановлені нові 19-дюймові диски.

Новий Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga 2023, новий Ford Kuga, кросовер Ford Fullscreen
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: Ford

Головне нововведення у салоні – сучасна віртуальна панель приладів. Також кросовер отримав збільшений 13,2-дюймовий дисплей сенсорний, нові перемикачі клімат-контролю. Список опцій поповнили камери кругового огляду, бездротова зарядка для телефонів і система автономного об'їзду перешкод.

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Двигуни у моделі залишаться незмінними. Новий Ford Kuga буде доступний з 1,5-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost на 150 і 182 л. с., а також 2,0-літровим 120-сильним турбодизелем. Американський Escape також оснащуватиме 2,0-літровою турбочетвіркою EcoBoost потужністю 250 л. с.

Новий Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga, Ford Kuga 2023, новий Ford Kuga, кросовер Ford Fullscreen
Кросоверу розширили перелік опцій
Фото: Ford

Залишаться в лінійці і гібриди — 190-сильний стандартний і 225-сильний заряджається. Як і раніше, кросовер Ford Kuga запропонують із переднім та повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що пікап Ford F-250 за шість років проїхав 1,5 мільйонів кілометрів без серйозних несправностей.