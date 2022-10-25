Презентовано новий Ford Kuga 2023: що змінилося у популярному кросовері (фото)

Ford Kuga став виразнішим на вигляд і вперше отримав віртуальну панель приладів. Кросовер буде доступний у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях.

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Ford презентував оновлений Kuga 2023 модельного року. Компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде у продаж із січня. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Ford.

[ + – ] Позаду освіжені ліхтарі Фото: Ford

Дизайн Ford Kuga 2023 та його американського брата-близнюка Escape виконаний у новому стилі марки. Широкі грати радіатора та розкосі фари, з'єднані діодною смугою, зробили кросовер схожим на новий Ford Mondeo. Крім того, оновлено бампери та ліхтарі.

[ + – ] Версія ST-Line (праворуч) відрізняється дизайном від стандартної моделі Фото: Ford

Спортивна версія ST-Line відрізняється особливим візерунком радіаторної решітки і обважуванням в колір кузова. Крім того, збільшено спойлер на даху та встановлені нові 19-дюймові диски.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Ford

Головне нововведення у салоні – сучасна віртуальна панель приладів. Також кросовер отримав збільшений 13,2-дюймовий дисплей сенсорний, нові перемикачі клімат-контролю. Список опцій поповнили камери кругового огляду, бездротова зарядка для телефонів і система автономного об'їзду перешкод.

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Двигуни у моделі залишаться незмінними. Новий Ford Kuga буде доступний з 1,5-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost на 150 і 182 л. с., а також 2,0-літровим 120-сильним турбодизелем. Американський Escape також оснащуватиме 2,0-літровою турбочетвіркою EcoBoost потужністю 250 л. с.

[ + – ] Кросоверу розширили перелік опцій Фото: Ford

Залишаться в лінійці і гібриди — 190-сильний стандартний і 225-сильний заряджається. Як і раніше, кросовер Ford Kuga запропонують із переднім та повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що пікап Ford F-250 за шість років проїхав 1,5 мільйонів кілометрів без серйозних несправностей.